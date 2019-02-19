Antep'te belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Cumhur İttifakının anlaşması kapsamında MHP'nin aday göstermediği Antep’te, AKP'nin adayı mevcut başkan Fatma Şahin oldu. MHP, Antep'te AKP'nin adayını destekleyecek.

CHP ve İYİ Parti ittifakının söz konusu olduğu kentte, CHP, İYİ Parti’nin adayı 24 Haziran seçimlerinde MHP’den aday olan Avukat Ejder Demir’i destekleyecek. CHP’nin Celal Doğan’ı aday olarak göstermek istediği, ancak Meral Akşener’in daha önce HDP’den milletvekili olan bir adayın "milliyetçi oyları olumsuz etkileyeceği" gerekçesiyle için karşı çıktığı kamuoyuna yansımıştı.

Antep’te 1989 ile 2004 yılları arasında üç kez seçimi kazanarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan, 2015'teki genel seçimlerde HDP’den İstanbul Milletvekili olan Celal Doğan ise DSP’den adaylığını açıkladı. HDP, DSP'den adaylığını açıklayan Celal Doğan’ı destekleyeceklerini duyurdu.

CHP-İYİ Parti ittifakı Antep adayını İYİ Parti'den çıkacağını duyurduktan sonra CHP il ve ilçe yönetimlerinden itirazlar gelmiş bunun üzerine CHP İl Başkanı Hayri Sucu ve il yönetimi görevinden alınmıştı. İYİ Parti'nin çıkaracağı adayın karşılık bulamayacağını belirten CHP il yönetimi, genel merkez tarafından görevinden alınmıştı.

ANTEP'TE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP - Fatma Şahin

DSP- Celal Doğan

İYİ Parti- Ejder Demir

HDP, Antep'te DSP'nin adayı Celal Doğan'ı destekleyecek

Celal Doğan DSP'den adaylığını açıkladı

ANTEP’TE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ANTEP SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU ANTEP SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ ANTEP SONUÇLARI

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrat Parti (DP)

Demokratik Sol Parti (DSP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti,

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Saadet Partisi (SP)

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)

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