Üvey babasının döverek ölümüne neden olduğu Esma toprağa verildi
Sakarya'da üvey babası tarafından dövülen ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 2 yaşındaki Esma Asel Kolat toprağa verildi.
Fotoğraflar: DHA
Sakarya'nın Geyve ilçesinde üvey babası Emre Salpat (28) tarafından dövülen ve 84 gündür tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yaşamını yitiren Esma Asel Kolat toprağa verildi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre geçtiğimiz 27 Kasım'da üvey babası tarafından dövülen 2 yaşındaki Esma Asel Kolat, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 8 yerinde darp izine rastlanan, başında 2 çatlak oluştuğu tespit edilen Esma Asel tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde 84 gündür tedavisi süren Esma Asel, bugün hayatını kaybetti.
Esma Asel Kolat, Geyve Nuriosmaniye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. İkindi namazının ardından düzenlenen törenle toprağa verilen Esma'nın babası Halil Kolat, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.
Jandarma ekipleri, cenazede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Emre Salpat, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. (HABER MERKEZİ)