19 Şubat 2019 17:08
Gazeteci Ali Sönmez Kayar'ın duruşması 28 Mayıs'a ertelendi
ETHA muhabiri Ali Sönmez Kayar'ın "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla yargılandığı dava 28 Mayıs'a ertelendi.
Fotoğraf: Akın Çeliktaş/DHA
Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Ali Sönmez Kayar ile birlikte 9 kişinin “terör örgütü üyeliği” iddiasıyla yargılandıkları dava 28 Mayıs'a erteledi.
Davanın üçüncü duruşması İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 4 tutuklu sanığın hazır edildiği duruşmaya tutuksuz yargılanan gazetesi Ali Sönmez Kayar ile diğer tutuksuz siyasetçiler, avukatları ile birlikte katıldı.
Duruşmada söz alan avukatlar dosyadaki eksiklerin tamamlanmasını talep etti. İddia makamı da dosyadaki eksik hususların tamamlamasını istemesi üzerine, mahkeme heyeti ara kararını verdi.
Mahkeme heyeti kararında sanıkların yurt dışı çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi. (İstanbul/MA)