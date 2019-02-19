Tanzim satış, pazar satışlarını düşürdü

Nursel İNALCUK

Ankara

Yenimahalle pazarında konuştuğumuz esnaf, tanzim satış noktalarının açılmasıyla satışlarının düştüğünü söyledi. Sebze, meyve fiyatlarının düşmesi için tanzim satış noktalarının çözüm olamayacağını düşünen esnaf, öncelikle yakıt ve vergiler gibi maliyetlerin düşmesi gerektiğini dile getirdi.

Hükümetin “Sebze ve meyve fiyatlarını düşürme” iddiasıyla açtığı tanzim satış noktalarını Ankara Yenimahalle pazarında esnafa ve vatandaşa sorduk. İlk olarak konuştuğumuz bir esnaf, fiyatların düşmesi için öncelikle yakıt ücretlerinin ve diğer masrafların azaltılması ve KDV’nin sıfırlanması gerektiğini söyledi. “Eğer tanzim çözümse daha önceki tanzimleri niye kaldırdılar?” diye soran esnaf, tanzim satış noktalarının açılmasının ardından işlerinin düştüğünü dile getirdi. Bir diğer esnaf ise tanzim satış noktalarında satılan ürünlerin fiyatlarının kendi alış fiyatlarına bile denk düşmediğini belirterek “Onlar belki de zararına veriyor, bilemiyorum” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"ONUN GİBİ DÜŞÜNMESEM DE ONUN VATANDAŞIYIM"

Konuştuğumuz başka bir esnaf, ucuz olması nedeniyle vatandaşın tanzim noktalarını tercih ettiğini ancak bunun sürdürülebilir olmadığını dile getirdi. “Seçimden sonra bunun faturasını millet olarak geri ödeyeceğiz” diyen esnaf, “Sayın Cumhurbaşkanımızın artık biraz düşünmesi lazım, yani vatandaşa yazık günah. Kendi vatandaşıyız. Onun gibi düşünmesem de onun vatandaşıyım” diye konuştu.

Tanzim satış noktalarının kurulmaması gerektiğini belirten bir başka esnaf ise “Hani bize getirse, dese ki ‘Kardeşim şu fiyattan satın’, biz satsak daha iyi olurdu. Böyle bizi bayağı bir etkiliyor” dedi.

"BU İŞ BÖYLE YAPILMAZ"

Tanzim satış noktalarının çözüm olup olmayacağını sorduğumuz bir vatandaş, uygulamanın esasen seçim yatırımı olduğunu ifade etti. Ülke genelinde açılan 100-150 çadırın çözüm olamayacağını belirten vatandaş, “Yapacak olan doğru dürüst dükkan açar, dükkanda yapar, personelini atar. Böyle olmaz bu iş” dedi. Konuştuğumuz bir başka vatandaş ise tanzim satış noktalarından alışveriş yapmayacağını belirterek “Yol parası verip o kadar gideceğime buradan alırım” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)