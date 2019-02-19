Türkiye, Kemal Gömi'ye ‘işkence’ suçundan tazminat ödeyecek

Hasta tutuklu Kemal Gömi’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurusu sonuçlandı. Kararını açıklayan mahkeme, Türkiye’yi "işkence ve kötü muamele yasağını ihlalden” tazminata mahkum etti. Türkiye, Bolu F Tipi Cezaevinde bulunan Gömi’ye 10 bin avro manevi tazminat ödeyecek.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Mühendisliği öğrencisi, 1969 doğumlu Gömi, 1993’de “Dev-Sol üyesi olmakla” ve “Anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmekle” suçlanıp tutuklandı. Yargılamanın ardından 1997'de idama mahkum oldu, idam cezasının kaldırılmasıyla cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi.

Gömi, 19 Aralık Operasyonu’ndan sonra Ümraniye Cezaevi’nden Kandıra F Tipi Cezaevi’ne gönderildi ve tek kişilik hücrede tutulmaya başlandı. Halen de tek kişilik hücrede olan Gömi’ye 2003 yılında Adli Tıp Kurumu’nca “psikosomatik bozukluk” teşhisi kondu. Adli Tıp Kurumu, 22 Eylül 2010’da Gömi’ye “rezidüel şizofreni” teşhisi koyarak “Hapishane koşullarında yaşayamaz, Cumhurbaşkanlığı affına uygundur” şeklinde 9269 numaralı raporunu verdi.

Avukatı Özkan Köylüoğlu, bu raporla birlikte, Gömi’nin cezasının kaldırılması için 25 Şubat 2011’de Cumhurbaşkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı’na dilekçe verdiklerini açıkladı. Ancak başvuruları reddedildi.

Gömi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası mahkumu olduğundan birçok hakkı kısıtlı ve günde sadece bir saat havalandırma hakkı var, bunun dışında hücresinde kalıyor. (HABER MERKEZİ)