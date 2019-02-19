Seçmenler aranarak olmayan 'HDP-İYİ Parti-CHP' ittifakı soruldu

İYİ Parti, kendisini araştırma şirketi çalışanı olarak tanıtan kişilerin yurttaşları arayarak “HDP-İYİ Parti-CHP İttifakına oy vermeyi düşünüyor musunuz?” diye sorduğunu ve bu uygulama hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

İYİ Parti Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir ve Mersin başta olmak üzere çeşitli illerde seçmenleri telefonla arayarak kendilerini araştırma şirketi çalışanı olarak tanıtan bir takım kişiler “HDP-İYİ parti-CHP İttifakına oy vermeyi düşünüyor musunuz?” şeklinde sorular yöneltti. Yurttaşların böyle bir ittifak olmadığını söylemesi üzerine arayan kişilerin yanıtı ise “Var ki soruyoruz. Sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda her yerde görebilirsiniz” oldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yurttaşların kendilerini arayan numaraları geri aradıklarında sesli yanıt sistemiyle karşılaştıkları ve yetkililere ulaşamadıkları belirtilen açıklamada, söz konusu aramalarla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapıldığı ifade edildi. En son Adana’dan “0322 2770119” numaralı telefondan gelen arama için, ses kaydı ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, "Yaşanan bu husus, ülkemizde siyasi rekabetin geldiği seviyeyi bir kez daha gözler önüne sermektedir" denildi. (Ankara/EVRENSEL)