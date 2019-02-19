İHD: En az 41 çocuk hayatını kaybetti

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır şubesi 2018 yılı doğu ve güneydoğuda çocuk haklarına yönelik hak ihlalleri raporunu açıkladı. Rapora göre bir yılda 41 çocuk hayatını kaybederken, 64 çocuk yaralandı. Gözaltına alınan 54 çocuktan 5 çocuk tutuklandı. 92 çocuk ise istismara uğradı. İHD Çocuk Komisyonu Sorumlusu Av. Ercan Yılmaz, çocuklar için yasal düzenleme çağrısı yaptı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK İHLALLER

Açıklanan rapora göre çocuklara yönelik hak ihlalleri: 2018 yılında, 54 çocuk gözaltına alınırken 5 çocuk ise tutuklanmış. 2 çocuk gözaltında işkenceye maruz kalırken, yine 3 çocuk ise gözaltı yerleri dışında ve 2 çocuk tutuldukları hapishanede işkenceye ve kötü muameleye maruz kalmıştır. Aile içinde ve toplumsal yaşam alanlarında karşılaştıkları şiddet sonucu 7 çocuk yaşamını yitirmiş, 14 çocuk yaralanmış, 92 çocuk istismara maruz kalmış, 4 çocuk ise kaçırılarak alıkonulmuştur. Çatışmalı ortamdan etkilenme sonucu, resmi hata ve ihmal sonucu, faili meçhul saldırı, mayın ve sahipsiz bırakılan patlayıcılar sonucu, sınır hatlarında vurulanlar, çocuk işçiliği, kuşkulu çocuk ölümleri ve intiharları gibi konularda yapmış olduğumuz izleme çalışmaları sonucunda 2018 yılında bölgemizde en az 41 çocuk yaşamını yitirmiş, 64 çocuk ise yaralanmış.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN ŞİDDETİ DİKKAT ÇEKİYOR

Rapora dair konuşan İHD Çocuk Komisyonu Sorumlusu Av. Ercan Yılmaz, “Raporumuzun bilançosunda yer alan istatistiksel verilere baktığımızda, çocukların özellikle güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen yargısız infazlar, gözaltında ve gözaltı yerleri dışında yapılan işkence ve kötü muamele uygulamaları dikkat çekmektedir” dedi.

YETERLİ YASAL DÜZENLEME YOK

Çocuklara yönelik hak ihlallerinin nedeninin ise aile ve kamusal alanda hak ihlallerinin görünür olmamasıyla birlikte çocuk haklarının korunmasına ilişkin yeterli yasal düzenlemelerin olmadığını söyleyen Yılmaz, çocukların her alanda maruz kaldığı şiddete karşı çağrıda bulundu. Yılmaz, “Biz insan hakları savunucuları olarak, tüm toplumsal kesimleri çocukların her alanda maruz kaldığı şiddete karşı duyarlı olmaya ve demokratik tepkilerini göstermeye çağırıyoruz. Çocukların işkence edilerek cezaevlerine atılmadığı, katledilmediği, ana dillerinde özgür, bilimsel ve ayrımcılığa uğramadan eğitim alabildiği, çalışmak zorunda kalmadıkları, şiddete ve istismara maruz bırakılmadıkları, evliliklere zorlanmadıkları bir dünyada yaşamaya hakları vardır ve bu hak ilgililerince mutlaka tesis edilmelidir” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)