Açlık grevindekilerin yakınları: Ölümler olmadan talepleri kabul edin

Leyla Güven’in açlık grevi 105’inci gününe girerken, cezaevlerinde devam eden açlık grevleri de kritik aşamaya gelmeye başladı. Açlık grevindeki tutukluların yakınları, barış ve kardeşlik için tecridin kaldırılması çağrısı yaparak, ölümler olmadan talebin kabul edilmesini istedi.

Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in başlattığı açlık grevi eylemi 105’inci gününe girdi. Güven’in yanı sıra 60’ı aşkın cezaevinde en az 321 kişi süresiz dönüşümsüz açlık grevini sürdürüyor. Yine Hewlêr’de Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hewlêr Temsilciliği Üyesi Nasır Yağız’ın, Strasburg’ta siyasetçi ve gazeteci, İmam Şiş’in Galler’de açlık grevi eylemleri de devam ediyor.

‘HANGİ ANNE ÇOCUĞUNUN ÖLMESİNİ İSTER’

Mezopotamya Ajansından Metin Yoksu’nun haberine göre; Tekirdağ F Tipi Cezaevinde bulunan Yakup Kaymaz’ın (22) annesi Perişan Kaymaz, açlık grevi nedeni ile oğlunun görüş yasağı aldığını ifade etti. 65 gündür oğlunun bedenini ölüme yatırdığını anlatan anne Kaymaz, “Bizler Kürt’üz. Kendi kimliğimizi ve geleceğimizi istiyoruz. Bizler barış ve kardeşlik istiyoruz bunun için de öncelikle tecridin kaldırılması gerekiyor. Hangi anne çocuğu ölsün ister” dedi. Cezaevinde kimsenin ölmemesi için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulunan Kaymaz, “Eğer bir çocuğumuza bir şey olursa yaşanacaklardan kim sorumlu olacak? Hangi vicdan bunu kabul edecek?” diye sordu.

‘BARIŞ İÇİN TECRİT KALKMALI’

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde oğlu Ramazan Çeper’in 68 gündür açlık grevinde olduğunu söyleyen baba Abdulgafur Çeper de ölümlerin olmaması için yetkilileri göreve davet ederek taleplerin kabul edilmesi çağrısında bulunarak, “Biz ailelerin çağrısı bir an önce barışın olması için tecridin kaldırılması içindir” dedi.

‘ÇAĞRIMIZ AYNI ZAMANDA TÜRK HALKINADIR’

Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Cezaevinde kalan Berivan Bitmen’in 5 Ocak tarihinden bu yana açlık grevinde olduğunu anlatan ablası Afiye Bitmen, “Çağrımız sadece Kürt halkına değil aynı zaman da Türk halkınadır. Artık gerilla annesi, tutuklu annesi, asker ve polis annesi ağlamasın. Çağrımız ölümlerin olmaması için taleplerin kabul edilmesidir. Tecrit ölüm demektir ama biz yaşamı savunuyoruz. O yüzden tecrit bir an önce kalkmalıdır” dedi. (HABER MERKEZİ)