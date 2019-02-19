Özel sektörün yurt dışı kredi borcu geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2018 dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

Buna göre, aralıkta 2017 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 10.9 milyar dolar azalarak 210.6 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu da (Ticari krediler hariç) 3.3 milyar dolar gerileyerek 15.2 milyar dolara düştü.Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 8.9 milyar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının de 2 milyar dolar düşüşle 28.5 milyar dolara gerilediği görüldü.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 198 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 326 milyon dolar düşüşle 4.2 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1.9 milyar dolar arttı, tahvil stoku ise 500 milyon dolar azalışla 6.5 milyar dolara düştü.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, aralık sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 64.8 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi. (AA)