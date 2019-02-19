Vanlı komisyoncular: 4 liradan alıp 3’e satmak ancak seçime kadar olur

Vanlı hal komisyoncuları yüksek fiyatlar nedeniyle kendilerinin hedef hale getirilmelerine tepki gösterdi. Tanzim satış uygulamasının ancak seçim kadar sürdürülebileceğini söyleyen komisyoncular, “Hükümet bizi hedef göstereceğine önce mazotun, gübrenin fiyatını düşürsün” dedi.

Ekonomik krizin herkesi etkilediği gibi kendilerini de etkilediğini söyleyen hal komisyoncusu Zana Abi, “Durumumuzun perişan olduğunu söylesem abartı olmaz. Ürünler aşırı pahalı, müşteriler gelip pahalı oldukları için alışveriş yapmıyorlar. Çoğu kişi sebze ve meyvenin pahalı olmasının suçunu biz komisyoncularda arıyor. Bu gerçeği yansıtmıyor. Bizler cüzi bir kârla bu ürünleri satıyoruz” dedi. Halde sattıkları ürünlerinin il dışından geldiğini belirten Abi, mazot fiyatının yüksekliğinden dolayı nakliyat fiyatlarının da yükseldiğini paylaştı. Abi, “Bir ürün örneğin 1 lira ise buraya gelene kadar nakliyat ve yüklemeden dolayı 1.60 lira oluyor. Burada da komisyoncunun ödediği vergi, kira, işçi ücreti ve giderleri karşılaması için cüzi bir ücret katması gerekiyor” diye konuştu.

TANZİM DEĞİL KALICI ÇÖZÜM GEREKLİ

İktidarın kurduğu tanzim satış noktalarının seçim propagandası olduğunu belirten Komisyoncu Ekrem Bor ise, “Antalya’da salatalığı 4 liraya alıp, tanzim satış noktasında 3 liraya satıyor. Bunu ancak seçime kadar götürebilirler. Seçimden sonra tanzim noktası devam etmez” diye belirtti. Ülkeyi krize sürükleyenlerin komisyoncular olmadığını söyleyen Bor, “Seçim yaklaştı. Zamların bahanesini başkasının üzerine atarak, seçim propagandası yapıyorlar. Tanzim satış noktası kurarak bu işe kalıcı çözüm bulunmaz. Gerçekten bu halkı düşünüyorlarsa, mazot, gübre, tarımsal ilaç ve vergileri düşürsünler. Ama yok 2 aylığına seçim malzemesi olarak kullanacak” diye konuştu. (EKONOMİ SERVİSİ)