DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Muammer Aydın oldu
DSP, 2014 yılında aday gösterdiği eski İstanbul Barosu Başkanı Muammer Aydın'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdi.
Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA
DSP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski İstanbul Barosu Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Muammer Aydın oldu.
Muammer Aydın, 2002-2004, 2004-2006 dönemi İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman Üyeliği, 2006-2008 dönemi İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.
27 Ekim 2008 tarihinde İstanbul Barosu Başkanı seçilen Aydın, 2013'ün Ekim ayında ise DSP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.
2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olan Muammer Aydın yüzde 0.1 oy almıştı.
DSP dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak eski Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz'ı açıklamıştı. (HABER MERKEZİ)
Yerel seçimler için adayların bildirilmesi süreci sona erdi
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