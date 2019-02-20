20 Şubat 2019 09:23

Tek işyerinde yetmez, Başpınar’da birlik olmalı

Antep’te zam oranını henüz açıklamayan çok sayıda işyerinde yeniden iş bırakma eylemleri gündeme gelebilir.

Tek işyerinde yetmez, Başpınar’da birlik olmalı

Antep Organize Sanayi Bölgesi'nde iş bırakan işçiler

Fotoğraf: Evrensel

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    Mehmet TÜRKMEN

    Krizden dolayı son altı ayda 30 binden fazla işçinin işten atıldığı Antep Başpınar Organize’de patronlar, işini kaybetme ve kriz koşullarında iş bulamama korkusundan dolayı işçilerin düşük zamma sessiz kalacağını düşünüyorlardı. Ama öyle olmadı.

    Sanayi bölgesinde geçtiğimiz günlerde bazı tekstil fabrikalarında kısa süreli iş bırakma eylemleri gerçekleşti. Ücretlere yapılan 2019 ocak zammının asgari ücrete yapılan yüzde 26 zam oranının çok altında kalmasına tepki olarak Şireci, Flament, Boyar ve Gürteks gibi işyerleri başta olmak üzere, pek çok işyerinde gerçekleşen eylemler sonuç verdi. Bu işyerlerinin bir kısmında işçilerin talebi olan asgari ücrete yapılan zam oranında ya da bu orana yakın zamlar verilirken, bir kısmında ise açıklanan düşük zamların geri çekildiği ve işçilerin taleplerinin dikkate alınarak zam oranlarının yeniden belirleneceği açıklandı.

    İŞ BIRAKMA DALGASI SONA ERMEDİ

    Bu zam döneminde yaşanan iş bırakma dalgası tam olarak sona erdi diyemeyiz. Düşük zam oranlarını geri çekip, yeni zam oranını henüz açıklamayan çok sayıda işyeri var ve bu işyerlerinde işçilerin beklentilerinin altında zamlar açıklanırsa yeniden eylemler gündeme gelebilir. Ama daha şimdiden Antep Başpınar OSB’de patronların krizin faturasını işçilere yıkma ve krizi fırsata çevirme hamlelerinden birinin boşa çıkartıldığını; asgari ücrete yapılan zam oranının altında zam yaparak, ücretleri asgari ücrete eşitleme çabasının geri püskürtüldüğünü ve Başpınar tekstil işçilerinin kısmi de olsa bir kazanım elde ettiğini şimdiden söyleyebiliriz.

    Antep’te işçilerin zam tepkisi sürüyor

    Antep’te işçilerin zam tepkisi sürüyor

    ‘ŞALTER İNDİRMEK’ YETMEZ

    Bazen yılda bir-iki, bazen birkaç yılda bir de olsa, genellikle ücret talebiyle olmak üzere, Antep Başpınar OSB işçilerinin tek tek işyerlerinde iş bırakarak eyleme kalkışması neredeyse bir gelenek haline gelmiş durumda. Yakın tarihi bu tür örneklerle dolu olan Antepli tekstil ve dokuma işçilerinin genellikle zam talebi için başvurduğu bu ‘Şalter indirme’ alışkanlığının, kısa vadede belli oranda bir zam almak ve işçilerin kendi birliğine olan güveni arttırması gibi kazanımları olduğuna kuşku yok.

    Ancak gelinen yerde, hem eylemlerin hem de taleplerin sadece tek tek işyerleriyle sınırlı kaldığı, hepsinden önemlisi de, işyerinde kalıcı bir birliği kurup sürdürmeyi hedeflemeyen bu eylemlerin tek başına sorunları ne kadar çözdüğünü işçiler tartışmak zorunda.

    Geçtiğimiz günlerde Evrensel’deki haberimizde görüşüne yer verilen Boyar işçisinin söyledikleri, işçilerin tek tek işyerlerini aşan bir birliğe ve ortak harekete duyduğu ihtiyacı ifade etmesi bakımından önemliydi: “Şireci iş bırakıyor bizim haberimiz yok, biz bırakıyoruz Gürteks işçisi çalışıyor. Böyle hak alamayız, bütün organizenin birlikte hareket etmesi lazım.

    Zira son eylemlerde de kazanım elde edilmiş olsa da sorunlar çözülmüş değil. Zira yüzde 26 zamma rağmen insanca yaşamaya yetecek bir düzeyin hâlâ çok gerisinde olan ücretler de dahil olmak üzere, işten atılmalar, ücretsiz izinler, çalışma koşullarının kötüleşmesi gibi, işçilerin son dönem aciliyet kazanmış pek çok sorunu orta yerde duruyor.

    İşçilerin kazanımlarını koruyabilmesinin ve yenilerini kazanabilmesinin en önemli güvencesi olacak şekilde, hem işyerinde hem de Başpınar OSB genelinde ya da en azından belli başlı büyük işletmelerin işçileri arasında kalıcı bir birlik sağlanamadığı sürece, yıllardır olduğu gibi, sahip olduğu haklar da aldığı ücret zamlarıyla birlikte kısa sürede eriyecek ve uzun vadede kaybetmeye devam edecek.

    KALICI BİR BİRLİK, MÜCADELECİ BİR SENDİKA İÇİN

    Bu noktada Başpınar OSB işçilerinin en büyük dezavantajı, hem işyerinde hem de Başpınar genelinde işçilerin birliğini sağlayacak mücadeleci sendikaların yokluğu. Antep’te tekstil iş kolunda kimi işyerlerinde hâlâ ‘örgütlü’ olan üç tekstil sendikasının (TEKSİF, Öz İplik-İş, DİSK/Tekstil) yönetimi ve sendikacılık anlayışı da işçilere hiçbir şekilde güven vermiyor. Sendikaların durumu böyle olunca işçiler de kendi göbeğini kendi kesiyor mecburen.

    Uzun yıllardır sendikaların hiçbir katkısı olmaksızın, hatta çoğu zaman mevcut sendikaların işçilerin mücadelesine ihanet eden anlayışlarına karşı da mücadele etmek durumunda kalarak, işçi sınıfının mücadele tarihine geçmiş çok sayıda önemli grev ve direnişe imza atmış olan Antepli tekstil ve dokuma işçilerinin önünde artık çözmeden ilerleyemeyecekleri bir sorun var: O da, tamamen işçi iradesinin hakim olacağı mücadeleci bir sendikal örgütlenmeden, işçilerin kalıcı ve en geniş birliğini sağlayacak bir araçtan yoksun olma sorunu.

    Antepli işçiler, tıpkı 25-30 yıllık mücadele deneyimlerinden görüp öğrendikleri gibi, bir yerlerden kendilerine sunulacak hazır bir çözüm beklemek yerine, bu sorunun çözümü için de, farklı işyerlerinden en ileri ve öncü işçiler başta olmak üzere, bir araya gelip bir adım atmak zorundadırlar.

    ANTEP’Lİ İŞÇİLER ÖNEMLİ BİR ADIM ATTI

    İşçi ve emekçilerin hissettiği gerçek enflasyon, iğneden ipliğe, işçinin yediği, içtiği, hayatını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu bütün temel tüketim ürünlerine gelen zamlarla işçi ücretlerinin yüzde 40’lar civarında eridiğini düşünürsek, sadece rakamlara bakılıp “Yüzde 26.5 zam, kayıpları bile karşılamıyor. Bunun nesi kazanım?” diye sorulabilir. Kaldı ki, son bir haftadır yapılan eylemlerden yansıyan işçi tepkilerine ve Evrensel gazetesindeki haberlerde yer alan işçi görüşlerine baktığımızda, işçilerin de bunun farkında olduğu, yüzde 26 zammı yeterli görmediği anlaşılıyor.

    Ancak yine de patronlara geri adım attırarak sonuçlanan bu eylemler, Antepli işçiler için çok önemli bir kazanım olarak değerlendirilmeyi hak ediyor. İlk olarak çok yaygın bir şekilde hakim olan “Kriz ortamında işçi sesini çıkaramaz, işini kaybetmekten korkar. O yüzden düşük zamma da boyun eğer” yargısını kırmış oldular. İşçiler kendi gücüne güvensizlik duygusunu da yine bizzat kendi eylemleriyle boşa çıkardılar. Antepli tekstil işçileri, yaptıkları eylemlerle krizi, işçi sınıfının elinde kalan kazanımları gasbetmenin fırsatı olarak gören patron sınıfına karşı, “Krizin faturasını biz ödemeyeceğiz!” diyerek ayağa kalkmak, birliğini ve mücadelesini ilerletmek için önemli bir adım atmış oldu.

    SALDIRILAR DAHA DA ARTACAK

    İşyerlerinde patronlar tarafından işçilere doğrudan yöneltilen saldırılar bir yana, AKP-Erdoğan iktidarı da, bir taraftan patronların vergi borçlarını silerek, kredi borçlarını erteleyerek, işsizlik fonu gibi işçilerin birikimleri de dahil, ülkenin ve halkın kaynaklarını teşvik adı altında bir avuç sermaye sınıfına aktarırken, diğer taraftan, işçilerin ve halkın üzerindeki zam ve vergi yükünü daha da ağırlaştırarak bütün faturayı işçi ve emekçilere yıkarak krizi atlatmak istiyor.

    200 binden fazla işçinin grevini yasaklayan ve bununla övünen, patronların hak-hukuk ve yasa tanımayan bütün suçlarına göz yumarken, işçinin hak aramak için giriştiği her eylemin karşısına polisi, jandarmasıyla dikilen AKP-Erdoğan iktidarının, işçi düşmanı ve patron dostu politikalarına bakınca, önümüzdeki dönem işçi sınıfını daha büyük saldırıların beklediğini tahmin etmek zor olmasa gerek.

    ÜNALDI’NIN VE BAŞPINAR GREVİNİN ÖĞRETTİĞİ

    Üzerinden 23 yıl geçti ama işçilerin, Türkiye’nin ve Antep’in işçi mücadeleleri tarihindeki en büyük eylemlerden biri olan ‘96 Ünaldı dokuma işçileri direnişi’nden hâlâ öğreneceği çok şey var.

    Ünaldı’da az sayıda mücadeleci işçinin kurduğu Dokuma İşçileri Derneğinin öncülüğünde, işyeri işyeri, sokak sokak, 20 bin işçinin (Bölgedeki dokuma işçilerinin tamamı) katılımıyla örgütlenen Ünaldı direnişi tam bir ay sürdü ve yüzde 50 zam talebiyle başlayan grev yüzde 60’ın üzerinde zam alınarak, işçilerin zaferiyle sonuçlandı. Ünaldı direnişinin başarıya ulaşmasında en önemli rolü oynayan özelliği ise direnişin başından sonuna kadar tamamen işçi inisiyatifinin hakim olmasıydı.

    Ünaldı işçileri, direnişin 1.5-2 yıl öncesinden başlayarak, işyerleri ve bölgelerde komitelerini oluşturup temsilcilerini seçerek, mücadelenin her aşamasında, işçilerin en geniş katılımıyla kendi aldıkları kararların ve kendi belirledikleri taleplerin etrafında birleşerek örgütlediler direnişi.

    Patronların, valilik ve emniyetin bütün baskılarına rağmen, ‘Derneğin grev yapma yetkisi yok, bu yasa dışı bir grev’ denerek grevi kırma ve işçileri bölmek için gösterilen bütün çabalara rağmen, işçilerin birliklerini bozmaması ve en ileri işçilerin öncülüğünde hareket etmeleri başarıyı getirdi.

    DİRENİŞİ NASIL DOKUDUK

    İşçilerin birliği ve mücadelesi davasına kafa yoran her işçinin, Ünaldı direnişinden öğrenmek ve bugüne dair dersler çıkarmak için Ali Karadaş’ın yazdığı ve direnişi her yönüyle ve bizzat direnişi yaşamış işçilerin dilinden anlatan ‘Direnişi Nasıl Dokuduk’ adlı kitabını mutlaka okuması gerekiyor.

    2012’DE 5 BİN İŞÇİ GREVE ÇIKTI

    Antep işçi sınıfı hareketinde, tek işyerini aşarak ortak eyleme dönüşebilmiş bir diğer önemli mücadele deneyimi de, 2012’de Başpınar OSB’de 6 ayrı tekstil fabrikasında ve yaklaşık 5 bin işçinin katılımıyla 10 gün süren direniştir. Şireci Tekstil işçilerinin başlattığı ve kısa sürede Gürteks, Canan Tekstil, Gür İplik, Zeki Mensucat ve Motif İplik fabrikalarına da yayılan eylemin sonunda, tüm Başpınar’da tekstil işçileri ücretlerine yüzde 20’ler düzeyinde zam ve en az bir ikramiye hakkı elde etti.

    Başta tek tek işyerlerinde ayrı ayrı başlayan bu eylemler, önce işyerlerinde işçilerin kendi komitelerini seçmesi ve ardından beş ayrı fabrikanın komitelerinin yan yana gelerek ortak bir komite oluşturup taleplerini de ortaklaştırmasının ardından, 5 bin işçinin ortak grevine döndü. Grevin son günlerine doğru bazı işyerlerinde çözülmeler olmuş ve çok sayıda işçi işten atılmış olsa da, bu grevin sonucunda, hiç greve çıkılmamış işyerleri de dahil olmak üzere, Başpınar’daki tekstil patronları işçilerin bu ortak eylemi karşısında geri adım atmış ve o dönem için son yılların en yüksek zammını yapmak durumunda kalmıştı.

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