19 Şubat 2019 17:00
Son Güncellenme Tarihi: 19 Şubat 2019 18:01

Partilerin aday gösterdiği yerler ve seçim ittifaklarında son durum

31 Mart yerel seçimleri için YSK'nin belirlediği aday açıklama süresi sona erdi. İttifaklara son ayar verildi.

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Partilerin aday gösterdiği yerler ve seçim ittifaklarında son durum

Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

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    Birkan BULUT
    Ankara

    Yerel seçim adaylarının bildirilmesi için YSK'nın takvimindeki süre sona erdi. Son rötuşların ardından ortaya çıkan tabloda, AKP-MHP oy kayıplarına karşı ittifakı genişletti. CHP ve İYİ Parti birçok yerde milliyetçi oylara göre ittifakını düzenlerken, HDP ise AKP-MHP bloğunun zayıflaması için İstanbul, Ankara, İzmir Mersin gibi birçok ilde aday göstermedi.  

    HANGİ İLDE AKP, HANGİ İLDE MHP ADAYI DESTEKLENİYOR?

    AKP-MHP'nin 24 Haziran seçimleri sonrasında da inişli çıkışlı devam eden Cumhur İttifakı, 31 Mart yerel seçimler, için önce 30 büyükşehir ile Erdoğan'ın memleketi Rize ve Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de başladı. CHP ve İYİ Parti ittifakını “HDP ile ittifak yaptılar” söylemleriyle hedef alan AKP ve MHP bloğu, kendi arasındaki çatlakların duyulmaması ve çözülmesi konusunda azami gayret gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan partisine sıkça ittifaka zarar verecek söylemlerden kaçınmaları uyarısında bulunurken Samsun'da olduğu gibi tepki gösterenler görevden alındı. 

    Şubat ayının başından itibaren yeniden başlayan ittifak görüşmelerinde bazı illerde görülen riskler ve oy kayıpları dikkate alınarak daha da genişletildi. 30 büyükşehire ek olarak 21 ilde daha iki parti işbirliği yapıyor. Yani ittifak kapsamında seçime girilen illerin sayısı 51 oldu. 

    AKP, MHP’nin adayının olduğu Osmaniye, Kars, Kırklareli ve Iğdır'da aday göstermedi. MHP de, Rize, Bilecik, Bolu, Burdur, Yalova, Çanakkale, Bitlis, Sinop, Edirne, Artvin, Giresun, Ardahan, Siirt, Muş, Ağrı, Şırnak ve Hakkari’de belediye başkan adayını çekti ve bu 17 ilde AKP'yi destekleme kararı aldı. İttifak kapsamındaki illerde belediye meclis üyeliklerinde de tek liste girilecek. 

    Yani ittifak kapsamında 17 ilde AKP’nin adayı, 4 ilde de MHP'nin adayı desteklenecek.

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    CHP SAĞDA UMDUĞUNU BULACAK MI?

    CHP 24 Haziran seçimlerinin ardından sadece İYİ Parti ile ittifak yaptı. CHP'nin uzun zamandır sağ seçmene yönelerek seçim kazanma taktiği birçok çevreden tepki aldı. G. Geçen seçimlerde MHP'ye adaylık başvurusu yaptığı süreçte diğer partilere tehditler savuran Mehmet Fatih Bucak,  partideki tepkilere rağmen CHP'nin Şanlıurfa Siverek adayı oldu. 

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    İYİ PARTİ İLE YAPILAN İTTİFAKTA HANGİ İLLER VAR?

    Yine Ankara, İzmir, Mersin gibi kritik şehirler adaylık tartışmalarının en çetin geçtiği iller oldu. Sona gelindiğinde ittifak kapsamında 22 büyükşehirde iş birliği kararı alındı. CHP, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi 18'i büyükşehir 38'i il olmak üzere 900'den fazla yerde aday çıkardı. İYİ Parti de Konya, Kayseri, Kocaeli ve Gaziantep gibi 14'ü büyükşehir, 28'i il olmak üzere toplam 543 aday çıkardı.

    HDP İKTİDAR BLOĞUNU GERİLETMEK İÇİN BATIDA ADAY GÖSTERMEDİ

    HDP ise bu seçimlerde ikili bir taktik izleyecek. Bölge illerinde kayyımlara karşı Kürt partilerle ittifak yapan HDP, AKP ve MHP bloğunu geriletmek için İstanbul, Adana ve İzmir'de aday çıkarmayacağını açıklamıştı. Ankara, Aydın, Hatay, Urfa, Mersin, Antalya, Bursa, Mersin'de de aday göstermeyen HDP, İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerinde ise aday çıkardı. Gaziantep'te DSP'nin adayı Celal Doğan'a, Adıyaman'da ise Saadet Partisi'nin adayı Ahmet Faruk Ünsal'a destek vereceğini açıklayan HDP, Van Büyükşehir Belediyesi'nde Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ı, Kars Belediyesi için Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen'i, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için ise İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu'yu, Kocaeli için İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm’ü aday gösterdi.

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    İSTANBUL, ANKARA VE MERSİN'DE BÜYÜK YARIŞ

    Yerel seçimlerin en kritik illeri arasında ise İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana gibi iller bulunuyor. Cumhur ittifakı üç büyük şehirde kabinede görev yapmış isimleri kullandı. İstanbul'da Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Ankara'da eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir'de ise Ekonomi eski bakanı Nihat Zeybekçi'yi aday gösterdi. CHP'nin adayları ise İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, İzmir'de Tunç Soyer, Ankara'da ise önceki yerel seçimde Melih Gökçek ile yarışan Mansur Yavaş oldu. Neredeyse her partinin başa baş olduğu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde ise CHP Vahap Seçer'i, İYİ Parti mevcut başkan Burhanettin Kocamaz'ı, MHP ise Hamit Tuna'yı aday gösterdi. 

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    EMEP VE ÖDP'NİN SEÇİM KARARI

    YSK, seçime girme yeterliliği bulunmadığı iddiasıyla Emek Partisi (EMEP) ile Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin seçime girmesini engelledi. Emek Partisi, yerel seçimlerde kayyımlara karşı HDP'yi destekleme kararı alırken, Balıkesir, Tekirdağ, Kayseri, Kocaeli, Denizli ve Ankara'nın Sincan ilçesinde bağımsız adaylar gösterdi.

    EMEP ayrıca Dersim'de güç birliği ile seçimlere katılıyor. 

    ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş ise CHP'den İstanbul'da Beyoğlu Belediye Başkan adayı oldu. 

    KESİN LİSTELER 3 MART'TA İLAN EDİLECEK

    Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine göre, 19 Şubat saat 17.00 itibariyle aday listelerinin teslimi süresi sona erdi. Bağımsız adaylar da dahil olmak üzere geçici aday listeleri, il ve ilçe seçim kurulları tarafından 22 Şubat'ta ilan edilecek ve itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri ise 3 Mart'ta ilan edilecek.

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