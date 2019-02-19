Iğdır'da okul müdürüne pompalı tüfekle saldırı

Iğdır merkez Suveren köyü İlk ve Ortaokulu Müdürü Celal Çarklı, pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Çarklı, kendini yere atarak kurtulurken saldırgan jandarmaya giderek teslim oldu.

DHA'da yer alan bilgiye göre, aynı köyde ikamet eden Abdullah D, elinde pompalı tüfekle okul müdürünün okuldaki odasına girdi ve iki el üst üste ateş etti. Saldırıda mermilerden biri kaşını sıyıran Celal Çarklı, kendini yere atarak hayatını kurtardı. Silah seslerini duyup Çarklı’nın odasına gelen öğretmenlere de "Yaklaşmayın vururum" diyen saldırgan, olay yerinden kaçtı.

Okul müdürünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Saldırganın ise jandarmaya giderek teslim olduğu açıklandı. Pompalı tüfeği şemsiye altında içeriye sokan Abdullah D’nin öğrenci velisi olmadığı belirtilirken neden saldırıda bulunduğu konusunda bilgi verilmedi. (HABER MERKEZİ)