19 Şubat 2019 15:31
Kadın cinayetine müebbet istendi
İstanbul Bahçelievler’de eşi Alime Demirdağ’ı öldüren Kenan Demirdağ için savcı mütalaa verdi; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Bahçelievler’de Kurban Bayramı’nın ikinci günü tartıştığı eşi Alime Demirdağ’ı bıçaklayarak öldüren Kenan Demirdağ’ın yargılandığı davada verilen mütalaada sanık Kenan Demirdağ’ın ‘Eşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Cumhuriyet Savcısı sanık Kenan Demirdağ’ın ekmek bıçağıyla Alime Demirdağ’ın boyun ve bel arasında kalan bölgeden birden fazla olacak şekilde yaraladığı ifade edildi. Mütalaada sanık Kenan Demirdağ’ın “Eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Sanık Kenan Demirdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. (DHA)