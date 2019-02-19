Sağlıkta ‘hal hatır’ ekibi dönemi

Düzce İl Sağlık Müdürlüğünce Atatürk Devlet Hastanesi ve Akçakoca Devlet Hastanesinde ‘hal hatır’ adıyla ekipler kuruldu. Ekipler, her gün hasta ve hasta yakınlarına durumlarını soruyor, yaptıkları anketlerle de hastanenin eksiklerini ve pozitif yanlarını belirliyor.

Ekipler ayrıca doktordan hemşireye, güvenlik görevlisinden kat hizmetlisine, yatak çarşafından yastık kılıfı ile yemeklere kadar hastane için memnuniyet anketi yapıyor.

Düzce İl Sağlık Müdürü Yılmaz, ekiplerin görevinin hasta ziyaretinde bulunmak, insanların gönlünü almak, hal hatır sormak olduğunu anlatarak “Biz hastalarımızı misafirimiz olarak görüyoruz. Yatan bütün hastalarımızı geziyoruz. Onların hem durumlarını soruyoruz hem moral veriyoruz. Bu olayların neticesinde anketler yapıp, hastanemizdeki eksikliklerimizi tespit edeceğiz. Pozitif taraflarımızı da belirleyip, buna göre projeler başlatacağız” diye konuştu. (Düzce/DHA)