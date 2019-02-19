Bernie Sanders, 2020'deki ABD başkanlık seçimlerinde aday olacak

Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Sputnik'in aktardığına göre adaylığını Vermont Public Radio'ya (VPR) verdiği röportajda duyuran Sanders, "Bunu ilk olarak Vermont eyaletinde yaşayan insanların duymasını istiyorum" dedi ve "Devrime 2016 kampanyasıyla birlikte başlamıştık ve şimdi bu devrimi ileriye götürmenin zamanı" ifadelerini kullandı.

Sanders, 2016 yılındaki seçimlerde de aday adayı olmuş ancak yapılan ön seçimlerde demokratların diğer başkanlık adayı Hillary Clinton'a karşı başarısız olmuştu. (DIŞ HABERLER)

Sanders 2020’de Trump’ı geçebilir