KPSS mağdurları Meclis'te: Yapılan bu haksızlığa son verilsin

KPSS’de aldıkları yüksek puanlara hatta derecelere rağmen mülakatta elenerek atamaları yapılmayan öğretmenler Meclis'te milletvekilleriyle görüştü. Aralarında KPSS'de birinci olmasına rağmen mülakatta elenen Deniz Eren Demir'in de bulunduğu öğretmenler, HDP milletvekilleri Oya Ersoy ve Ömer Faruk Gergerlioğlu ile bir araya geldi. Aldıkları yüksek puanlara ve mülakatlarının iyi geçmesine rağmen elendiklerini ve kendilerine neden elendikleriyle ilgili tatmin edici bir açıklama yapılmadığını söyleyen öğretmenler, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

‘ELENME NEDENİMİZ FİŞLEME OLABİLİR’

Hukuki olarak gerekli itirazları yapan mülakat mağduru öğretmenler, mülakatta verilen puanlar sonucunda baraj altında kalmalarının gerçekçi olmadığını dile getirdi. Elenmelerinin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 8 Şubat’ta yaptığı bir konuşmada dile getirdiği gibi “güvenlik soruşturması” adı altında yapılan fişlemeler olabileceğini belirten öğretmenler “Ancak adli sicil kayıtlarında da herhangi bir suçumuz ya da kaydımız yok. Atamalarımızın yapılmamasının ardında yasal bir neden yok” dedi. Öğretmenler, bakanın kendileri için ‘suç ile ilişkileri olabilir’ yönündeki açıklamalarından dolayı sosyal hayatlarında da güçlüklerle karşılaştıklarına dikkat çekti.

Alanında birinci olmasına rağmen ataması yapılmayan Deniz Eren Demir, kendisinin de bu söylemle karşılaştığını ancak öğretmenlik yaptığı kurumdaki öğrencilerinin kendisine sahip çıkmasının önemine değindi. İtiraz dilekçeleri ve süreçle ilgili dosyalarını milletvekillerine veren öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşecek olan vekil Gergerlioğlu’ndan kendi dosyalarını bakana iletmesini ve yaşanan mağduriyetin son bulmasını istedi. (Ankara/EVRENSEL)

KPSS Türkiye birincisi olan Deniz Eren Demir'i mülakatla elediler