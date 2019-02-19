Köprü cezalarının iadesi için son başvuru 28 Şubat

Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari para cezalarının iadesi için başvuru süresi 28 Şubat’ta dolacak. Düzenleme, 2 Kasım 2016-31 Aralık 2018 döneminde bu köprülerden yasak olduğu halde geçiş yapılması nedeniyle ödenen idari para cezalarını kapsıyor.

Söz konusu geçişler nedeniyle idari para cezası verilmesi gereken kişilere bu cezalar uygulanmayacak, verilmiş olanlar tebliğ edilmeyecek ve bu kişilerden tahsil edilen idari para cezası tutarlarının iadesi sağlanacak. Karayolları Genel Müdürlüğü de kesinleşmiş ve ödenmemiş idari para cezalarını takip için vergi dairelerine bildirmeyecek.

Vergi daireleri takip için bildirilmiş idari para cezalarından tahsil edilmemiş olanlarını, herhangi bir başvuru beklemeden terkin edecek ve takip işlemlerini sonlandıracak.

Bu idari para cezalarıyla ilgili olarak vergi dairesinin taraf olduğu dava bulunması halinde, “Mahkemece karar verilmesine yer olmadığı” şekilde sonuçlandırılması için ilgili mahkemeye bildirimde bulunulacak.

EN YAKIN VERGİ DAİRESİNE BAŞVURULACAK

Ödeme vergi dairesine, bankalara veya PTT’ye yapılmış ise motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmek üzere en yakın vergi dairesine başvurulacak.

Ödemenin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulmuş sanal POS üzerinden veya genel müdürlük adına açılmış posta çeki hesabına yapılmış olması durumunda ise Ankara Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine gönderilmek üzere, yine en yakın vergi dairesine başvurulması önem taşıyor.

Başvuruların, dilekçeyle en yakın vergi dairesine 28 Şubat’a kadar yapılması gerekiyor. (AA)