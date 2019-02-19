ABD Kıbrıs’a uyguladığı ambargoları kaldırıyor

ABD, halihazırda Güney Kıbrıs’a (Kıbrıs Cumhuriyeti) uyguladığı askeri ambargoyu kaldırmaya hazırlanıyor.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Mart ayında Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Washington’u ziyaret etmesi bekleniyor. Habere göre, bu ziyaret çerçevesinde Rum tarafı ABD yetkilileriyle üst düzeyde temaslar gerçekleştirecek. Bu toplantılarda ambargo meselesinin etraflı bir şekilde masaya yatırılması bekleniyor. Bu toplantıların sonucunda Washington askeri ambargoların feshi için düğmeye basacak.

ABD ile Kıbrıslı Rumlar arasındaki yakınlaşmaya Moskova tepki gösteriyor. Rusya gerek ABD’yi gerekse de Kıbrıs’ı Doğu Akdeniz’de tehlikeli adımlar atmakla itham ediyor.

Bundan kısa bir süre öncesinde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova konu hakkında önemli bir açıklama gerçekleştirmiş ve ABD’nin Kıbrıs’taki askeri varlığını kuvvetlendirmesi durumunda Rusya’nın gerekli önlemleri alacağı uyarısında bulunmuştu. (DIŞ HABERLER)