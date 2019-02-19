Honda'nın Türkiye ve İngiltere fabrikalarını kapatacağı iddia edildi

Japonya’nın ikinci büyük araç üreticisi Honda'nın Türkiye ve İngiltere'deki fabrikasını kapatmaya hazırlandığı belirtildi.

Honda’nın, İngiltere’deki Swindon fabrikasını 2022’de kapatacağı yönündeki açıklamaların gündeme gelmesinin ardından, İngiltere North Swindon’un Muhafazakar Milletvekili Justin Tomlinson “Honda’nın İngiltere’deki fabrikasını kapatmasının nedeni Brexit değil. Honda’nın bu kararının sebebi küreselleşme trendleriyle ilgili. Honda, Türkiye’deki fabrikasını da kapatacak ve tüm Avrupa için Japonya’daki merkezinde üretim yapacak” iddiasında bulundu.

Honda Türkiye Satış Pazarlama ve Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer imzasıyla yapılan açıklamada ise çıkan haberlerle ilgili saat 11.00'da açıklama yapılacağı duyuruldu.

Honda’nın İngiltere’deki fabrikasında 3500 işçi çalışıyor. Honda geçen ay yıllık 160 bin araç üretilen Swindon’daki fabrikayı nisan ayında 6 günlüğüne kapatma kararı almış, bunun nedeninin ise Brexit olduğu belirtilmişti.

Honda Türkiye Gebze Fabrikası’nda ise 770 kişi çalışıyor. Türkiye'de yıllık üretim kapasitesi 50 bin araç olan Honda burada ürettiği bazı modelleri Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Panel yedek parça üretimi de gerçekleştiren Honda bunları Avrupa ve Amerika’ya ihraç ediyor. (HABER MERKEZİ)

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