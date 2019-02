Honda, Türkiye ve İngiltere'deki fabrikalarını kapatıyor

Japonya’nın ikinci büyük araç üreticisi Honda, Türkiye ve İngiltere'deki fabrikalarını kapatmaya karar verdi. İngiltere'de bulunan ve yılda 150 bin araç üreten Honda of the UK Manufacturing Ltd. ile, Türkiye'de bulunan ve 38 bin araç üreten Honda Turkiye A.Ş.'nin kapatılacağı ifade edildi.

Honda’nın Gebze Şekerpınar’daki fabrikasını kapatacağı yönündeki haberlere yönelik Honda Motor İngiltere’den yapılan açıklamada, Japon otomobil üreticisi Honda’nın global üretim ağını yeniden yapılandırma planı Britanya’nın yanı sıra Türkiye’yi de kapsadığı belirtildi. Açıklamaya göre, Türkiye’deki fabrika tamamen kapatılmayacak. Honda Türkiye’deki operasyonlarını devam ettirme niyetinde. Bunun için görüşmeler sürüyor.

Kapatılma haberlerinin ardından Honda Global'in web sitesinden yapılan açıklamada, şirketin küresel olarak yeniden yapılandırma kararı aldığı belirtildi.

HONDA 2021 YILINDA TÜRKİYE’DE ÜRETMEYECEK

Honda, 2021 yılında Türkiye’de Civic sedan model üretiminin durdurulacağını ancak operasyonların devam edeceğini açıkladı. Açıklamada, halen yılda 38,000 araç üretiminin yapıldığı Türkiye'de Civic sedan modelinin üretimine 2021'de son vereceği ancak şirketin "iş faaliyetlerini" sürdüreceği ifade edilerek, "Honda Türkiye AŞ bu süreçte Türkiye'deki paydaşlarıyla yapıcı diyaloğu sürdürecektir" denildi. Honda Türkiye Gebze Fabrikası’nda ise 770 kişi çalışıyor.

İNGİLTERE'DEKİ FABRİKA KAPATILACAK

Avrupa’daki merkezini İngiltere’de tutmaya devam edecek olan Honda’nın İngiltere’den çekilme kararının Brexit ile ilgisi olmadığı, firmanın tüm Avrupa için üretimi Japonya’daki fabrikadan gerçekleştireceği duyuruldu.

Honda, uluslararası üretim faaliyetlerindeki değişiklik kapsamında yılda 150,000 aracın üretildiği ve 3,500 kişinin çalıştığı İngiltere'deki fabrikanın kapatılacağını belirtti.

Honda'nın Avrupa Bölgesel Operasyonları'ndan sorumlu Honda Motor Europe Başkanı Katsushi Inoue, "Sektörümüzü etkileyen benzersiz değişimler ışığında elektrikli araç stratejimizi hızlandırmamız ve küresel operasyonlarımızda gerekli yeniden yapılandırmayı yapmamız hayati önem taşıyor... Bu karar kolay alınmadı ve çalışanlarımızı rahatsız edici bu açıklama nedeniyle son derece üzgünüz" dedi.

Kapatma kararı 3 bin 500 çalışanın işsiz kalmasına neden olacak.

TÜRKİYE’DEKİ FABRİKA AVRUPA’DAKİ İKİNCİ BÜYÜK

Şekerpınar’da bulunan fabrika, Honda’nın Avrupa’daki ikinci otomobil üretim tesisi konumunda. Honda binek otomobillerinin üretim, ithalat ve pazarlaması ile Honda motosikletlerinin ithalat ve pazarlamasından sorumlu Honda Türkiye, 1992 yılında yüzde 50 - 50 ortaklıkla Anadolu Honda Otomobilcilik A.Ş. adı altında kuruldu. 1997 yılı sonundan itibaren Honda’nın Civic modelinin seri üretimine başlayan şirket Ocak 2003 tarihinden bu yana Honda Türkiye A.Ş. olarak yüzde 100 Honda Motor Co. sermayesi ile faaliyetlerini sürdürüyor.

OTOMOTİV İÇİN KARA HABER: DARALAN AVRUPA PAZARI!

Avrupa ekonomisindeki daralma Türkiye otomotiv sektörünü etkiliyor. Pek çok Avrupa ülkesi ekonomik durgunluk içindeyken, Almanya’nın geçen yılın yaz aylarında küçülmesi, son bahar aylarında sıfır büyümesi, iç pazarı yüzde 30’un üzerinde daralan, umudu yurt dışında arayan Türkiye ototiv sektörü için kötü haber. Çünkü Avrupa, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı.

İhracatının yarıdan fazlasını yaptığı Avrupa pazarının daralması, Türkiye’nin ihracatının da yavaşlamasına yol açacak. İhracattataki ağırlığı nedeniyle otomotiv sekrörü de süreçten etkilenecek. En büyük ihracatçılar arasında yer alan Tofaş’ın 2019’da yurtiçi satışlarının yüze 33-41, ihracatının ise yüzde 19-26 azalmasını beklediğini açıklaması bunun göstergesi.

Tofaş’ın ihracatta daralma beklentisinin nedeni, Avrupa otomotiv piyasasının geleceğine yönelik karamsar beklenti.

Nitekim Honda’dan yapılan açıklamada kararın Türkiye ve İngiltere’den küresel pazarda yaşanan beklenmeyen gelişmelerden kaynaklandığı belirtildi. (EKONOMİ SERVİSİ)

