Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Kaysar ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Faryab İl Şura Vekili Sayed Abdul Baki Haşimi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kaysar'ın Erkelik bölgesindeki askeri karakola saldırması sonucu 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi. Haşimi, saldırıda 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Faryab Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise saldırının ardından çıkan çatışmada 18 Taliban militanının öldüğü kaydedildi. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. (Kabil/AA)