19 Şubat 2019 09:45
Son Güncellenme Tarihi: 19 Şubat 2019 14:11

Cumhuriyet davasında istinaf onayı: 8 kişi yeniden cezaevine girecek

İstinaf Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi davasında verilen cezaları onadı. Karara göre cezası 5 yılın altında olan 8 kişi yeniden cezaevine girecek. 

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Cumhuriyet davasında istinaf onayı: 8 kişi yeniden cezaevine girecek

Fotoğraf: Hilmi Hacaloğlu/VOA, Wikimedia Commons aracılığıyla

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    İstinaf Mahkemesi, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Cumhuriyet Gazetesi eski yönetici ve yazarları hakkında verdiği mahkumiyet kararını onadı. Karara göre cezası 5 yılın altında olan 8 kişi yeniden cezaevine girecek. 5 yılın üzerinde ceza alanların Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunma hakları var.

    Kararda, İstinaf Savcısı'nın da haklarında beraat kararı verilen 3 sanık için Yargıtay'a başvurma hakkı bulunduğu kaydedildi. Kararda, 5 yılın altında ceza alan sanıkların, bu onama kararı ile haklarındaki cezanın kesinleştiği ifade edildi.

    Cumhuriyet gazetesi davasında İstinaf Mahkemesi, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği mahkumiyet kararınını hukuka uygun buldu ve onadı.

    Cumhuriyet davası avukatlarından Abbas Yalçın’ın Evrensel’e verdiği bilgiye göre cezaları 5 yılın üzerinde olanların Yargıtay’da temyiz hakları bulunuyor. Dolayısıyla cezaları 5 yılın üzerinde olanlar kararları henüz kesinleşmediği için cezaevine girmeyecek.

    Temyiz dosyası Yargıtay'da devam edecek isimler şöyle:

    • Ahmet Şık
    • Akın Atalay
    • Murat Sabuncu
    • Aydın Engin
    • Orhan Erinç
    • Hikmet Çetinkaya

    Yeniden cezaevine girecek isimler şöyle:

    • Kadri Gürsel
    • Bülent Utku
    • Güray Öz
    • Önder Çelik
    • Mustafa Kemal Güngör 
    • Musa Kart
    • Hakan Kara
    • Emre İper

    İSTİNAF MAHKEMESİ AHMET ŞIK'IN YASAMA DOKUNULMAZLIĞINDAN YARARLANAMAYACAĞINA HÜKMETTİ

    DHA'nın aktardığına göre; mahkeme verdiği kararda, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilen Ahmet Şık'ın suçun işlendiği ve kararın verildiği tarihlerde milletvekili olmadığını belirterek, Şık'ın Anayasa'nın 83/2 maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağını belirtti.

    NE CEZA ALMIŞLARDI?

    İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi eski yazarları ve yöneticilerinin yargılandığı davanın 25 Nisan 2018 tarihli duruşmada kararını açıklamıştı. Gazetenin eski İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün ceza aldı. Kararla birlikte Atalay tahliye edilmişti. Aynı suçtan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabiri Ahmet Şık, yazarı Aydın Engin 7'şer yıl 6'şar ay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ile yazarı Hikmet Çetinkaya 6'şar yıl 3'er ay ceza almıştı.

    "Terör örgütüne üye olmamakla örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan Avukat Bülent Utku, okur temsilcisi Güray Tekin Öz, Cumhuriyet Vakfı yöneticisi Önder Çelik, karikatürist Musa Kart ve Mustafa Kemal Güngör 3'er yıl 9'ar ay, yazar Kadri Gürsel de 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Yusuf Emre İper, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, Jeansbiri isimli Twitter hesabını kullandığı öne sürülen Ahmet Kemal Gündoğdu, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasın almıştı. Turan Güney, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın da beraatına karar verilmişti. (MEDYA SERVİSİ)

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