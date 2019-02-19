19 Şubat 2019 09:31
Cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
Adana'da, öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen Türkçe öğretmeni A.T. tutuklandı.
Fotoğraf: Evrensel
Adana'nın Sarıçam ilçesindeki bir okulda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan A.T.'nin erkek öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü.
Ailelerin şikayeti üzerine A.T., gözaltına alındı. Öğrencilerin psikolog eşliğinde ifadelerine başvuruldu. Daha önce de cinsel istismar iddiasıyla hakkında şikayet bulunan öğretmen A.T., emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Adana/DHA)
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