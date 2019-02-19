19 Şubat 2019 08:14

İstanbul'da sis etkili oluyor: Vapur seferleri iptal edildi

Marmara'da yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu.

İstanbul'da sis etkili oluyor: Vapur seferleri iptal edildi

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor.

    Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

    İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

    Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

    Bu kapsamda, İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor. (HABER MERKEZİ)

     

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Socrates'in ardından
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Asıl gerçek, ‘tanzim kuyrukları’nın yoksulluk kuyruğu olduğudur

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İki cami arasında beynamaz!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Krizden, Suriye'den seçime...

     Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Fenerbahçe’nin Hâl-i Pür Melâli

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Tarihin yanılgısı

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Gazetecilik midir biten?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Almanca
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Binali Yıldırım TBMM Başkanlığını Celal Adan’a devretti
    Binali Yıldırım TBMM Başkanlığını Celal Adan’a devretti

    TBMM Başkanıyken İBB Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevimden çekildiğini açıkladı. Yıldırım Görevini Celal Adan'a devretti.

    İstanbul'da sis etkili oluyor: Vapur seferleri iptal edildi
    İstanbul'da sis etkili oluyor: Vapur seferleri iptal edildi

    Marmara'da yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu.

    EMEP'in desteklediği bağımsız adaylar: Halk meclisleriyle yönetelim
    EMEP'in desteklediği bağımsız adaylar: Halk meclisleriyle yönetelim

    Yerel seçimde EMEP'in desteklediği bağımsız belediye başkan adayları, sokaklardan fabrikalara emekçilerin yer aldığı halk meclislerini işaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Evrensel çalışanları hakim karşısına çıkıyor
    Evrensel çalışanları hakim karşısına çıkıyor

    Evrensel'in eski sorumlu yazı işleri müdürleri Çağrı Sarı ve Cem Şimşek, haberlerimiz nedeniyle bugün 10’ar dakika arayla hakim karşısına çıkacak.

    EMEP İzmir İl Başkanı Uyar: Halk kent yönetimine müdahil olabilmeli
    EMEP İzmir İl Başkanı Uyar: Halk kent yönetimine müdahil olabilmeli

    EMEP İl Başkanı Emine Uyar ile partisinin seçim tutumunu, büyükşehir belediyenin yerel yönetim anlayışını ve CHP’nin adayı Soyer üzerine konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi yaşamını yitirdi
    Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi yaşamını yitirdi

    Muğla'nın Milas ilçesinde maden ocağında yaşanan göçükte 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

    GÜNCELLENDİ
    İdlib'de bomba yüklü araçlarla saldırı: 16 kişi yaşamını yitirdi
    İdlib'de bomba yüklü araçlarla saldırı: 16 kişi yaşamını yitirdi

    Suriye'nin İdlib kentinde iki farklı noktada patlama meydana geldi. 16 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin yaralandığı açıklandı.

    Ankara'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı olan zanlı eşini öldürdü
    Ankara'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı olan zanlı eşini öldürdü

    41 yaşındaki Döndü Ş.'yi öldüren zanlının eşine şiddet uyguladığı için 6 ay süreli uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    GÜNCELLENDİ
    Socrates'in ardından
    Socrates'in ardından
    Bir karınca kolonisi, üyelerinin sahip olmadığı hafızaya sahiptir
    Bir karınca kolonisi, üyelerinin sahip olmadığı hafızaya sahiptir
    Sokağa taşan değil, sokağı örgütlemiş bir eylem: 555K
    Sokağa taşan değil, sokağı örgütlemiş bir eylem: 555K
    “Nesli tükenen Beyaz gelincik görüntülendi” haberleri doğru değil
    “Nesli tükenen Beyaz gelincik görüntülendi” haberleri doğru değil
    GÜNCELLENDİ
    Reina katliamı davasında 19 sanık hakkında tahliye kararı
    Reina katliamı davasında 19 sanık hakkında tahliye kararı

    Reina katliamı davasında mahkeme hayeti 19 sanığın tahliyesine, 20 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara Emniyeti, polisin taciz ettiği kadın için "Babası FETÖ'cü" dedi
    Ankara Emniyeti, polisin taciz ettiği kadın için "Babası FETÖ'cü" dedi

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan ve polisin tacizine uğrayan M.D için "Kardeşiyle terör örgütü eylemlerine katıldı, babası FETÖ üyesi" dedi.

    İYİ Parti, 56 belediye başkan adayını daha açıkladı
    İYİ Parti, 56 belediye başkan adayını daha açıkladı

    İYİ Parti 32'si ilçe, 24'ü belde olmak üzere 56 belediye başkan adayını açıkladı.

    Kısa çalışma ödeneği uygulanan Dytech'te işten atmalar başladı
    Kısa çalışma ödeneği uygulanan Dytech'te işten atmalar başladı

    "Kimseyi çıkarmayacağız" denilerek kısa çalışma ödeneği uygulanan Sumiriko Hose (Dytech) fabrikasında işten çıkarmalar başladı.

    İkramiyeleri yatmayan İzmir Kent A.Ş işçileri iş bıraktı
    İkramiyeleri yatmayan İzmir Kent A.Ş işçileri iş bıraktı

    Karşıyaka Kent A.Ş. işçileri, ikramiyelerinin ödenmemesi sebebiyle bir saat iş bıraktı. Ücretlerin ödenmemesi durumunda işçiler eylemlerini sürdürecek

    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde ülkücüler öğrenci darbetti
    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde ülkücüler öğrenci darbetti

    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde ülkücüler, okulun adının Alparslan Türkeş olarak değiştirilmesine karşı çıkan bir öğrenciyi darbetti.

    CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti
    CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti

    CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç, il yönetim kurulu olarak istifalarını CHP Genel Merkezi’ne sunduklarını açıkladı.

    Turgutlu'da çevre için vicdan hareketi: Yaşam alanıma dokunma!
    Turgutlu'da çevre için vicdan hareketi: Yaşam alanıma dokunma!

    Turgutlu'da yaşam savunucuları, 'Yaşam alanıma, tarım arazime dokunma!' diyerek ekolojik sorunlara karşı vicdan hareketi başlattı.

    CHP'den aday gösterilmeyenler neden başka partiye 'transfer' oluyor?
    CHP'den aday gösterilmeyenler neden başka partiye 'transfer' oluyor?

    Adaylar koltuğu bırakmak istemiyor. Muhalefetin anti-demokratik yöntemi transfere neden oluyor. CHP'den başka partiye transfer olan adayları derledik.

    "Kadın sığınmaevlerindeki kadınların oy kullanma hakkı sağlansın"
    "Kadın sığınmaevlerindeki kadınların oy kullanma hakkı sağlansın"

    HDP Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya: Sığınmaevlerinde yaşamak zorunda bırakılmış kadınlar en demokratik hakları olan seçme hakkını kullanamıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Leyla Güven ve açlık grevindeki tüm tutuklular için dayanışma çağrısı
    Leyla Güven ve açlık grevindeki tüm tutuklular için dayanışma çağrısı

    ‘Leyla Güven Haklıdır, Tecrit Kalkmalıdır İnsiyatifi’ 300'ü aşkın tutuklunun açlık grevinde olduğunu hatırlattı, dayanışma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Van’da gözaltındaki 3 çocuğa işkence
    Van’da gözaltındaki 3 çocuğa işkence

    Van'da 15 Şubat'ta "Eylem yapmaya hazırlandıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk karakolda işkenceye maruz kaldı.

    EYT’liler mücadelesini sürdürüyor: Bizi kandıranlar bizden oy alamaz
    EYT’liler mücadelesini sürdürüyor: Bizi kandıranlar bizden oy alamaz

    Kocaeli’de emeklilikte yaşa takılanlar toplantıda buluştu. Toplantıda söz alan EYT’liler, öfkelerinin sandığa yansıyacağını söyledi.

    Denizli Bağımsız Belediye Başkan Adayı: Bu kent bizim, biz yöneteceğiz
    Denizli Bağımsız Belediye Başkan Adayı: Bu kent bizim, biz yöneteceğiz

    Emek Partisi’nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kırgız yaptığı basın açıklamasıyla vatandaşlara seslendi.

    GÜNCELLENDİ
    Cizrespor futbolcularına ve teknik ekibine saldırı
    Cizrespor futbolcularına ve teknik ekibine saldırı

    Serik Belediyespor'a konuk olan Cizrespor'un oyuncuları ve teknik ekibi maçın ardından saldırıya uğradı.

    Kargıcak Koyu'ndaki ağaçların kesilmesi protesto edildi
    Kargıcak Koyu'ndaki ağaçların kesilmesi protesto edildi

    Bodrum Kargıcak Koyu'nda 1. derece doğal sit alanındaki 25 hektarlık ormanlıkta ağaçlar kesildi. Bölge halkı ağaçların kesilmesine tepki gösterdi.