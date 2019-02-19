19 Şubat 2019 08:14
İstanbul'da sis etkili oluyor: Vapur seferleri iptal edildi
Marmara'da yoğun sis nedeniyle İstanbul Şehir Hatları, tüm seferlerini iptal etti. İDO'nun ise Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi iptal oldu.
Fotoğraf: DHA
İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor.
Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.
Bu kapsamda, İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor. (HABER MERKEZİ)
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