İstanbul'da sis etkili oluyor: Vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

Şehir Hatları AŞ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, yoğun sis nedeniyle tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor. (HABER MERKEZİ)