İstanbul'da sis etkili oldu

İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yapılmaya başlandı. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Saat 10.00 itibariyle seferlerimiz yapılmaya başlamıştır" denildi.

Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları tüm seferlerini iptal etti ve İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri de yapılamadı. (HABER MERKEZİ)