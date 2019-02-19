19 Şubat 2019 00:45
Mısır'da intihar saldırısı: İki polis öldü, ikisi yaralandı
Mısır'ın başkenti Kahire'nin El-Ezher bölgesinde intihar saldırısı düzenlendi.
Harita: Google Maps
Mısır'ın başkenti Kahire'nin El-Ezher bölgesinde polise yönelik intihar saldırısı düzenlendi. Mısır medyasına göre, başkent Kahire'deki intihar saldırısında iki polis hayatını kaybetti, ikisi yaralandı. (AA)
ETİKETLER: Mısır
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