İş makinesiyle kamyon arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Sakarya'da bulunan bir yem fabrikasında yük indirme işlemi sırasında kamyon ve forkliftin arasına sıkışan 46 yaşındaki Recep Aktaş hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı'nın aktarığına göre iş cinayeti öğlen saatlerinde Geyve ilçesindeki yem fabrikasında meydana geldi. Evli, 2 çocuk babası olan işçi Recep Aktaş, yem yüklü kamyondan forklift ile yük indirilme yapıldığı sırada iş makinesi ile kamyonun arasında sıkışarak ağır yaralandı.

Çalışanların durumu fark etmesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Recep Aktaş, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Recep Aktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Recep Aktaş'ın cansız bedeni hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)