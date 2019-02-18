18 Şubat 2019 21:22
Son Güncellenme Tarihi: 18 Şubat 2019 23:24

Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığına veda etti

TBMM Başkanıyken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevimden çekildiğini açıkladı.

GÜNCELLENDİ
Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığına veda etti

Fotoğraf: Can Erok/DHA

    • Paylaş

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanıyken AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve "Seçim siyasi bir faaliyet değildir" diyerek istifa etmeyi reddeden Binali Yıldırım, bu akşam Meclis Başkanlığı görevimden çekildiğini açıkladı.

    Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'na veda konuşmasından satır başları şöyle:

    "MURADIMIZ İSTİKRARLI YÜRÜTME SİSTEMİNİ TESİS ETMEKTİR"

    "Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00'da yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'a devredeceğim.

    Türkiye'de 99 yılda 65 hükümet kurulmuştur. 65. Hükümetin Başbakanı ve parlamenter sistemin son Başbakanı olarak da şekilde görüldüğü gibi. Kısacası hükümetin ömrü ortalama 1,5 yıl olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile muradımız Türkiye'de daha uzun süreli ve istikrarlı yürütme sistemini tesis etmektir. 27. döneme 600 milletvekili ile başladık. Yani 50 milletvekili ile daha fazla milletvekili ile 27. dönemi aştık."

    "YENİ SİSTEME GÖRE MECLİS'TE DÜZENLEMELER YAPTIK"

    "Tabiatıyla 1 Nisan tarihine geldiğimizde mutlaka Meclis'in milletvekili sayısında bir değişiklik olacak. Ama nasıl bir değişiklik olacak onu şimdiden söylemiyoruz, sürpriz olsun. Milletvekili sayımızın 600'a çıkması sebebiyle takdir edersiniz ki Halkla İlişkiler binamızda bazı ihtiyaçlar hasıl oldu. Komisyon, personel odalarında düzenleme yapma ihtiyacı oldu. 53 yeni çalışma yeri milletvekillerimiz için yer oluşturduk. Yeni sisteme göre düzenlemeler yaptık. Hükümet, komisyon ilişkileri bakımından Meclis'te, genel kurulda birtakım değişikliklere gittik."

    "837 ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERİLDİ, 11'İ GÖRÜŞÜLDÜ"

    "Genel Kurulumuz 57 birleşim gerçekleştirildi. Toplam 482 saat çalışma yapıldı. Komisyonlarda 495 saat çalışıldı. Başkanlığımıza yönlendirilen 30 soru önergesi cevaplandırıldı. Milletvekillerimiz tarafından 837 araştırma önergesi verildi. Önergelerin 11'i görüşüldü."

    "SON BAŞBAKAN VE YENİ SİSTEMİN İLK BAŞKANI OLDUM"

    "TBMM çalışmaları bundan sonra da hizmetlerini arttırarak devam edecektir. İnsanlarımızın bize duyduğu güveni öncelikli konularımız arasında yer almaya devam edecektir. Bu mücadelede şehitlerimiz olmuştur. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Parlamenter sistemin son Başbakanı'ydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldum. Belediye başkanlığına aday olan ilk Meclis Başkanıyım. Gördüğümüz gibi ilklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz. Meclis Başkanlığı görevinden çekilen ilk başkan oluyorum."

    "HAKKINIZI HELAL EDERSENİZ ÜZERİMDEN BÜYÜK BİR YÜKÜ ALMIŞ OLURSUNUZ"

    "Bugüne kadar yaptığım işlerden asil milletimize hizmet etmekten başka hiç bir amacım olmadı. Vedalaşmak, helalleşmek sünnettir. Bu sebeple hakkınızı helal ederseniz, üzerimden büyük bir yükü almış olursunuz. Varsa benim de hakkım sizlere helal olsun diyorum. Allah hepimizden razı olsun. Davete icap etmenizden dolayı tekrar şükranlarımı sunuyorum. Sağolun, varolun, Allah'a emanet olun."

    YILDIRIM, İSTİFA DİLEKÇESİNİ SUNDU

    Yıldırım, TBMM Başkanlığından istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.

    Kumbuzoğlu da istifa dilekçesinin işleme konulması için talimat verdi.

    SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

    Yıldırım ile seçime kadar geçici TBMM Başkanlığı’nı yürütecek MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan arasında görev teslim töreni yapılacak. İstifanın ardından yeni TBMM Başkanlığı için 5 günlük başvuru süresi başlayacak. Başvurular, 23 Şubat saat 17.00’de sona erecek. Anayasaya göre TBMM Başkanı seçimleri 4 turda yapılıyor. İlk iki turda üçte iki çoğunluk (400), 3. turda ise salt çoğunluk (301) gerekiyor.  Yıldırım’ın yerine seçilecek TBMM Başkanı için AKP içinde Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın adı konuşuluyor. Parti kulislerinde Bostancı’nın adının öne çıktığı kaydediliyor. (HABER MERKEZİ)

    Binali Yıldırım TBMM Başkanlığından istifa edecek, yerine kim geçecek?

    Binali Yıldırım TBMM Başkanlığından istifa edecek, yerine kim geçecek?

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    İnteltek'ten 'İddaa' ihalesine itiraz
    SONRAKİ HABER

    Ankara'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı olan zanlı eşini öldürdü
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    HDP’nin seçim bildirgesi: “Kuşatma”yı yarma mücadelesi!

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Kendi yurdunda mülteci çocuklar

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Tanzim muhalefeti

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Emperyalizm ve Haiti

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Demirören'in İddaa başkanlığı: "Burası Türkiye"

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Şiir/ Mimarlık (3) (İçi olmayan yapı mimarlık yapıtı mıdır?)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Udemy Eğitim - Catia
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Milas'ta maden ocağında göçük: 2 işçi yaşamını yitirdi
    Milas'ta maden ocağında göçük: 2 işçi yaşamını yitirdi

    Muğla'nın Milas ilçesinde maden ocağında yaşanan göçükte 3 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. 1 işçinin daha yaşamını yitirdiği belirlendi.

    GÜNCELLENDİ
    İdlib'de bomba yüklü araçlarla saldırı: 16 kişi yaşamını yitirdi
    İdlib'de bomba yüklü araçlarla saldırı: 16 kişi yaşamını yitirdi

    Suriye'nin İdlib kentinde iki farklı noktada patlama meydana geldi. 16 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin yaralandığı açıklandı.

    GÜNCELLENDİ
    Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığına veda etti
    Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığına veda etti

    TBMM Başkanıyken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevimden çekildiğini açıkladı.

    Ankara'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı olan zanlı eşini öldürdü
    Ankara'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı olan zanlı eşini öldürdü

    41 yaşındaki Döndü Ş.'yi öldüren zanlının eşine şiddet uyguladığı için 6 ay süreli uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

    GÜNCELLENDİ
    Reina katliamı davasında 19 sanık hakkında tahliye kararı
    Reina katliamı davasında 19 sanık hakkında tahliye kararı

    Reina katliamı davasında mahkeme hayeti 19 sanığın tahliyesine, 20 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    GÜNCELLENDİ
    Ankara Emniyeti, polisin taciz ettiği kadın için "Babası FETÖ'cü" dedi
    Ankara Emniyeti, polisin taciz ettiği kadın için "Babası FETÖ'cü" dedi

    Ankara Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan ve polisin tacizine uğrayan M.D için "Kardeşiyle terör örgütü eylemlerine katıldı, babası FETÖ üyesi" dedi.

    İYİ Parti, 56 belediye başkan adayını daha açıkladı
    İYİ Parti, 56 belediye başkan adayını daha açıkladı

    İYİ Parti 32'si ilçe, 24'ü belde olmak üzere 56 belediye başkan adayını açıkladı.

    Evrensel çalışanları yarın hakim karşına çıkacak
    Evrensel çalışanları yarın hakim karşına çıkacak

    Evrensel'in eski sorumlu yazı işleri müdürleri Çağrı Sarı ve Cem Şimşek, haberlerimiz nedeniyle yarın 10’ar dakika arayla hakim karşısına çıkacak.

    Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller
    GUATEMALA'DAN VENEZUELA'YA, LATİN AMERİKA'DAKİ ABD DARBELERİ

    “Nesli tükenen Beyaz gelincik görüntülendi” haberleri doğru değil
    “Nesli tükenen Beyaz gelincik görüntülendi” haberleri doğru değil
    GÜNCELLENDİ
    Organize İşler: Sazan Sarmalı, vizyondan kalkmadan Netflix'e geldi
    Organize İşler: Sazan Sarmalı, vizyondan kalkmadan Netflix'e geldi
    Şehre gelip ağaca çıkan dağ aslanı operasyonla indirildi
    Şehre gelip ağaca çıkan dağ aslanı operasyonla indirildi
    GÜNCELLENDİ
    2019 NBA All-Star'da LeBron'un takımı kazandı, Durant MVP oldu
    2019 NBA All-Star'da LeBron'un takımı kazandı, Durant MVP oldu
    Kısa çalışma ödeneği uygulanan Dytech'te işten atmalar başladı
    Kısa çalışma ödeneği uygulanan Dytech'te işten atmalar başladı

    "Kimseyi çıkarmayacağız" denilerek kısa çalışma ödeneği uygulanan Sumiriko Hose (Dytech) fabrikasında işten çıkarmalar başladı.

    İkramiyeleri yatmayan İzmir Kent A.Ş işçileri iş bıraktı
    İkramiyeleri yatmayan İzmir Kent A.Ş işçileri iş bıraktı

    Karşıyaka Kent A.Ş. işçileri, ikramiyelerinin ödenmemesi sebebiyle bir saat iş bıraktı. Ücretlerin ödenmemesi durumunda işçiler eylemlerini sürdürecek

    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde ülkücüler öğrenci darbetti
    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde ülkücüler öğrenci darbetti

    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde ülkücüler, okulun adının Alparslan Türkeş olarak değiştirilmesine karşı çıkan bir öğrenciyi darbetti.

    CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti
    CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti

    CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç, il yönetim kurulu olarak istifalarını CHP Genel Merkezi’ne sunduklarını açıkladı.

    Turgutlu'da çevre için vicdan hareketi: Yaşam alanıma dokunma!
    Turgutlu'da çevre için vicdan hareketi: Yaşam alanıma dokunma!

    Turgutlu'da yaşam savunucuları, 'Yaşam alanıma, tarım arazime dokunma!' diyerek ekolojik sorunlara karşı vicdan hareketi başlattı.

    CHP'den aday gösterilmeyenler neden başka partiye 'transfer' oluyor?
    CHP'den aday gösterilmeyenler neden başka partiye 'transfer' oluyor?

    Adaylar koltuğu bırakmak istemiyor. Muhalefetin anti-demokratik yöntemi transfere neden oluyor. CHP'den başka partiye transfer olan adayları derledik.

    GÜNCELLENDİ
    İskender Bayhan'la partilerin seçim beyannamelerini konuştuk
    İskender Bayhan'la partilerin seçim beyannamelerini konuştuk

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile partilerin seçim beyannamelerini konuştuk.

    "Kadın sığınmaevlerindeki kadınların oy kullanma hakkı sağlansın"
    "Kadın sığınmaevlerindeki kadınların oy kullanma hakkı sağlansın"

    HDP Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya: Sığınmaevlerinde yaşamak zorunda bırakılmış kadınlar en demokratik hakları olan seçme hakkını kullanamıyor.

    EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı işçilerin belirlediği Tuncay Sağıroğlu
    EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı işçilerin belirlediği Tuncay Sağıroğlu

    EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı fabrika ve mahalle toplantılarıyla belirlenen Tuncay Sağıroğlu oldu: İşçi ve emekçiler seçeneksiz değil!

    GÜNCELLENDİ
    Leyla Güven ve açlık grevindeki tüm tutuklular için dayanışma çağrısı
    Leyla Güven ve açlık grevindeki tüm tutuklular için dayanışma çağrısı

    ‘Leyla Güven Haklıdır, Tecrit Kalkmalıdır İnsiyatifi’ 300'ü aşkın tutuklunun açlık grevinde olduğunu hatırlattı, dayanışma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Van’da gözaltındaki 3 çocuğa işkence
    Van’da gözaltındaki 3 çocuğa işkence

    Van'da 15 Şubat'ta "Eylem yapmaya hazırlandıkları" iddiasıyla gözaltına alınan 3 çocuk karakolda işkenceye maruz kaldı.

    Bağımsız Kayseri adayı Eylem Sarıoğlu: Şehrimizi birlikte yöneteceğiz
    Bağımsız Kayseri adayı Eylem Sarıoğlu: Şehrimizi birlikte yöneteceğiz

    Kayseri’den bağımsız aday olan Avukat Eylem Sarıoğlu, yerel yönetimlerde kurum temsilcilerinin de söz sahibi olmasının önemine vurgu yaptı.

    EYT’liler mücadelesini sürdürüyor: Bizi kandıranlar bizden oy alamaz
    EYT’liler mücadelesini sürdürüyor: Bizi kandıranlar bizden oy alamaz

    Kocaeli’de emeklilikte yaşa takılanlar toplantıda buluştu. Toplantıda söz alan EYT’liler, öfkelerinin sandığa yansıyacağını söyledi.

    Denizli Bağımsız Belediye Başkan Adayı: Bu kent bizim, biz yöneteceğiz
    Denizli Bağımsız Belediye Başkan Adayı: Bu kent bizim, biz yöneteceğiz

    Emek Partisi’nin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kırgız yaptığı basın açıklamasıyla vatandaşlara seslendi.

    GÜNCELLENDİ
    Cizrespor futbolcularına ve teknik ekibine saldırı
    Cizrespor futbolcularına ve teknik ekibine saldırı

    Serik Belediyespor'a konuk olan Cizrespor'un oyuncuları ve teknik ekibi maçın ardından saldırıya uğradı.

    GÜNCELLENDİ
    Asgari ücretlinin ikilemi: Ya akülü sandalye ya çocuğa mama
    Asgari ücretlinin ikilemi: Ya akülü sandalye ya çocuğa mama

    Çoban ailesinin içinde bulunduğu durum, 3 çocuk babası Yaşar Çoban’a, “Bizim de yaşamaya hakkımız olduğunu düşünüyorum” dedirtiyor.