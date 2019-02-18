Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığına veda etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanıyken AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve "Seçim siyasi bir faaliyet değildir" diyerek istifa etmeyi reddeden Binali Yıldırım, bu akşam Meclis Başkanlığı görevimden çekildiğini açıkladı.

Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'na veda konuşmasından satır başları şöyle:

"MURADIMIZ İSTİKRARLI YÜRÜTME SİSTEMİNİ TESİS ETMEKTİR"

"Bu yemekten sonra yapacağım ilk iş görevden ayrılma dilekçesini TBMM'ye teslim etmek olacak. Yarın sabah saat 09.00'da yeni başkan seçilinceye kadar görevi, vekilim İstanbul Milletvekili Sayın Celal Adan'a devredeceğim.

Türkiye'de 99 yılda 65 hükümet kurulmuştur. 65. Hükümetin Başbakanı ve parlamenter sistemin son Başbakanı olarak da şekilde görüldüğü gibi. Kısacası hükümetin ömrü ortalama 1,5 yıl olmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile muradımız Türkiye'de daha uzun süreli ve istikrarlı yürütme sistemini tesis etmektir. 27. döneme 600 milletvekili ile başladık. Yani 50 milletvekili ile daha fazla milletvekili ile 27. dönemi aştık."

"YENİ SİSTEME GÖRE MECLİS'TE DÜZENLEMELER YAPTIK"

"Tabiatıyla 1 Nisan tarihine geldiğimizde mutlaka Meclis'in milletvekili sayısında bir değişiklik olacak. Ama nasıl bir değişiklik olacak onu şimdiden söylemiyoruz, sürpriz olsun. Milletvekili sayımızın 600'a çıkması sebebiyle takdir edersiniz ki Halkla İlişkiler binamızda bazı ihtiyaçlar hasıl oldu. Komisyon, personel odalarında düzenleme yapma ihtiyacı oldu. 53 yeni çalışma yeri milletvekillerimiz için yer oluşturduk. Yeni sisteme göre düzenlemeler yaptık. Hükümet, komisyon ilişkileri bakımından Meclis'te, genel kurulda birtakım değişikliklere gittik."

"837 ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERİLDİ, 11'İ GÖRÜŞÜLDÜ"

"Genel Kurulumuz 57 birleşim gerçekleştirildi. Toplam 482 saat çalışma yapıldı. Komisyonlarda 495 saat çalışıldı. Başkanlığımıza yönlendirilen 30 soru önergesi cevaplandırıldı. Milletvekillerimiz tarafından 837 araştırma önergesi verildi. Önergelerin 11'i görüşüldü."

"SON BAŞBAKAN VE YENİ SİSTEMİN İLK BAŞKANI OLDUM"

"TBMM çalışmaları bundan sonra da hizmetlerini arttırarak devam edecektir. İnsanlarımızın bize duyduğu güveni öncelikli konularımız arasında yer almaya devam edecektir. Bu mücadelede şehitlerimiz olmuştur. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum. Parlamenter sistemin son Başbakanı'ydım, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı oldum. Belediye başkanlığına aday olan ilk Meclis Başkanıyım. Gördüğümüz gibi ilklerle sonlar arasında dolaşıp duruyoruz. Meclis Başkanlığı görevinden çekilen ilk başkan oluyorum."

"HAKKINIZI HELAL EDERSENİZ ÜZERİMDEN BÜYÜK BİR YÜKÜ ALMIŞ OLURSUNUZ"

"Bugüne kadar yaptığım işlerden asil milletimize hizmet etmekten başka hiç bir amacım olmadı. Vedalaşmak, helalleşmek sünnettir. Bu sebeple hakkınızı helal ederseniz, üzerimden büyük bir yükü almış olursunuz. Varsa benim de hakkım sizlere helal olsun diyorum. Allah hepimizden razı olsun. Davete icap etmenizden dolayı tekrar şükranlarımı sunuyorum. Sağolun, varolun, Allah'a emanet olun."

YILDIRIM, İSTİFA DİLEKÇESİNİ SUNDU

Yıldırım, TBMM Başkanlığından istifa dilekçesini imzalayarak TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.

Kumbuzoğlu da istifa dilekçesinin işleme konulması için talimat verdi.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Yıldırım ile seçime kadar geçici TBMM Başkanlığı’nı yürütecek MHP’li TBMM Başkanvekili Celal Adan arasında görev teslim töreni yapılacak. İstifanın ardından yeni TBMM Başkanlığı için 5 günlük başvuru süresi başlayacak. Başvurular, 23 Şubat saat 17.00’de sona erecek. Anayasaya göre TBMM Başkanı seçimleri 4 turda yapılıyor. İlk iki turda üçte iki çoğunluk (400), 3. turda ise salt çoğunluk (301) gerekiyor. Yıldırım’ın yerine seçilecek TBMM Başkanı için AKP içinde Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ’ın adı konuşuluyor. Parti kulislerinde Bostancı’nın adının öne çıktığı kaydediliyor. (HABER MERKEZİ)