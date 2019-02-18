İYİ Parti, 56 belediye başkan adayını daha açıkladı

İYİ Parti yaptığı yazılı açıklama ile aralarında Afyonkarahisar, Bursa, Erzurum, Konya, Mersin ve Yozgat'ın da bulunduğu bazı illerin ilçe ve belde belediye başkan adaylarını duyurdu.

İYİ Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Adaylıkları kesinleşen 56 isim şöyle:

Afyonkarahisar Merkez Beyyazı tahsin Yılmaz

Afyonkarahisar Merkez Erkmen Hasan Hüseyin Ulusoy

Afyonkarahisar Merkez Çayırbağ Hüseyin Sarıtaş

Afyonkarahisar Merkez Çıkrık Halil Obut

Afyonkarahisar Merkez Kocatepe Emre Imış

Afyonkarahisar Merkez Sülümenli Mümin Gündoğan

Afyonkarahisar Bolvaadin Özburun Murat Akın

Afyonkarahisar Merkez Susuz Ramazan Ercan

Afyonkarahisar Çobanlar Kocaöz Emrah Erdem

Afyonkarahisar Hocalar Osman Zavrak

Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Beytullah Ceylan

Afyonkarahisar Sinanpaşa Tınaztepe Alperen Doğan

Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Göksel Ercan

Amasya Merzifon Mustafa Kenan Kablan

Bursa Keles Ali Işık

Erzurum Pazaryolu Muhammed Çelik

Hakkari Çukurca Turan Doğan

Isparta Çarıksaraylar Durmuş Ali Işıldak

İstanbul Beşiktaş Affan Keçeci

İstanbul Kadıköy Emre Kınay

Kırklareli Pınarhisar Mehmet Kapılı

Konya Beyşehir Cumali Arıcan

Kütahya Pazarlar İbrahim Yılmaz

Mardin Ömerli Rıdvan Özoğurlu

Mersin Akdeniz Mehmet Akif Çifçi

Mersin Mezitli Mert Caner

Mersin Yenişehir Hasan Ahi

Ordu Ünye Berkay Torunoğlu

Ordu Korgan Adem Gediş

Rize İkizdere Pambuli Tüfenk

Rize Kalkandere Pınar Ömeroğlu

Rize Merkez Muradiye Mehmet Akif Alperen

Sinop Gerze Cemal Yıldız

Şanlıurfa Eyyübiye Murat Demirkan

Trabzon Çaykara Hanife Bilici

Tokat Almus Mehmet Sıldıroğlu

Tokat Artova Serkan Karataş

Tokat Başçiftlik Uğur Güney

Tokat Pazar Hüsamettin Mert Fırtına

Tokat Yeşilyurt İlhan Arslan

Tunceli Mazgirt Aydın Egeli

Yalova Esenköy Eyüp Kucur

Yalova Kadıköy Gökhan Karabıyık

Yalova Teşfikiye Muratcan Çetin

Yozgat Aydıncık Baydiğin Selen Gül

Yozgat Boğazlıyan Yamaçlı Mücahit Arslan

Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Kadir Önder

Yozgat Çayıralan Konuklar Mehmet Can Kılınç

Yozgat Çekerek Özükavak Ömürcan Coci

Yozgat Kadışehri Burak Akıl

Yozgat Kadışehri Halıköy Emre Topal

Yozgat Saraykent Dedefakılı Fırat Yıldız

Yozgat Saraykent Ozan Kaan Işık

Yozgat Sorgun Araplı Furkan Uçan

Yozgat Sorgun Yeniyer Melike Taşdelen

Zonguldak Merkez Elvanpazarcık Engin Zaman

(HABER MERKEZİ)