18 Şubat 2019 20:38
İYİ Parti, 56 belediye başkan adayını daha açıkladı
İYİ Parti 32'si ilçe, 24'ü belde olmak üzere 56 belediye başkan adayını açıkladı.
İYİ Parti logosu
İYİ Parti yaptığı yazılı açıklama ile aralarında Afyonkarahisar, Bursa, Erzurum, Konya, Mersin ve Yozgat'ın da bulunduğu bazı illerin ilçe ve belde belediye başkan adaylarını duyurdu.
İYİ Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı.
Adaylıkları kesinleşen 56 isim şöyle:
- Afyonkarahisar Merkez Beyyazı tahsin Yılmaz
- Afyonkarahisar Merkez Erkmen Hasan Hüseyin Ulusoy
- Afyonkarahisar Merkez Çayırbağ Hüseyin Sarıtaş
- Afyonkarahisar Merkez Çıkrık Halil Obut
- Afyonkarahisar Merkez Kocatepe Emre Imış
- Afyonkarahisar Merkez Sülümenli Mümin Gündoğan
- Afyonkarahisar Bolvaadin Özburun Murat Akın
- Afyonkarahisar Merkez Susuz Ramazan Ercan
- Afyonkarahisar Çobanlar Kocaöz Emrah Erdem
- Afyonkarahisar Hocalar Osman Zavrak
- Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Beytullah Ceylan
- Afyonkarahisar Sinanpaşa Tınaztepe Alperen Doğan
- Afyonkarahisar Şuhut Karaadilli Göksel Ercan
- Amasya Merzifon Mustafa Kenan Kablan
- Bursa Keles Ali Işık
- Erzurum Pazaryolu Muhammed Çelik
- Hakkari Çukurca Turan Doğan
- Isparta Çarıksaraylar Durmuş Ali Işıldak
- İstanbul Beşiktaş Affan Keçeci
- İstanbul Kadıköy Emre Kınay
- Kırklareli Pınarhisar Mehmet Kapılı
- Konya Beyşehir Cumali Arıcan
- Kütahya Pazarlar İbrahim Yılmaz
- Mardin Ömerli Rıdvan Özoğurlu
- Mersin Akdeniz Mehmet Akif Çifçi
- Mersin Mezitli Mert Caner
- Mersin Yenişehir Hasan Ahi
- Ordu Ünye Berkay Torunoğlu
- Ordu Korgan Adem Gediş
- Rize İkizdere Pambuli Tüfenk
- Rize Kalkandere Pınar Ömeroğlu
- Rize Merkez Muradiye Mehmet Akif Alperen
- Sinop Gerze Cemal Yıldız
- Şanlıurfa Eyyübiye Murat Demirkan
- Trabzon Çaykara Hanife Bilici
- Tokat Almus Mehmet Sıldıroğlu
- Tokat Artova Serkan Karataş
- Tokat Başçiftlik Uğur Güney
- Tokat Pazar Hüsamettin Mert Fırtına
- Tokat Yeşilyurt İlhan Arslan
- Tunceli Mazgirt Aydın Egeli
- Yalova Esenköy Eyüp Kucur
- Yalova Kadıköy Gökhan Karabıyık
- Yalova Teşfikiye Muratcan Çetin
- Yozgat Aydıncık Baydiğin Selen Gül
- Yozgat Boğazlıyan Yamaçlı Mücahit Arslan
- Yozgat Boğazlıyan Yenipazar Kadir Önder
- Yozgat Çayıralan Konuklar Mehmet Can Kılınç
- Yozgat Çekerek Özükavak Ömürcan Coci
- Yozgat Kadışehri Burak Akıl
- Yozgat Kadışehri Halıköy Emre Topal
- Yozgat Saraykent Dedefakılı Fırat Yıldız
- Yozgat Saraykent Ozan Kaan Işık
- Yozgat Sorgun Araplı Furkan Uçan
- Yozgat Sorgun Yeniyer Melike Taşdelen
- Zonguldak Merkez Elvanpazarcık Engin Zaman
(HABER MERKEZİ)