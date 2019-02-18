Ceyhun Atuf Kansu 100 yaşında

Ceyhun Atuf Kansu, 2019 yılı boyunca çeşitli illerde sergiler, yeni kitap yayımları, belgeseller, çalıştaylar, toplantılar, gösteriler, şiir ve beste yarışmaları ile anılacak. Kansu için bu yıl ilk toplantı, 12 Mart’ta İstanbul’da Kadir Has Üniversitesinde gerçekleşecek. 12 Mart saat 14.00’te Prof. Dr. Asker Kartarı’nın açılış konuşması ile başlayacak toplantı, Ceyhun Atuf Kansu belgeselinin gösterimi ile sürecek.

Kadir Has Üniversitesi, Nâzım Hikmet Kültür Sanat Vakfı ile Ceyhun Atuf Kansu ailesinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, daha sonra “Toplumcu Şiirin Dünü Bugünü” adlı açık oturum gerçekleştirilecek. Şair Haydar Ergülen’in oturum başkanı olacağı açık oturumda, Yazarlar Eren Aysan, Enver Aysever ile Şairler Ataol Behramoğlu, Şükrü Erbaş ve Turgay Fişekçi konuşacaklar. (KÜLTÜR SERVİSİ)