18 Şubat 2019 19:48
Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van’ın Saray ilçesinde saat 19.31’de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Fotoğraf: Wikimedia Commons
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van’ın Saray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 19.31’de medyana geldi. AFAD, gelişmeleri takip ettiklerini aktardı.
#DEPREM: Van'ın Saray ilçesinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) 18 Şubat 2019
Gelişmeleri takip ediyoruz.
(HABER MERKEZİ)
YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
HDP’nin seçim bildirgesi: “Kuşatma”yı yarma mücadelesi!
Ercüment AKDENİZ
Kendi yurdunda mülteci çocuklar
Nilgün TUNÇCAN ONGAN
Tanzim muhalefeti
Ertan EROL
Emperyalizm ve Haiti
Mithat Fabian SÖZMEN
Demirören'in İddaa başkanlığı: "Burası Türkiye"
Cengiz BEKTAŞ
Şiir/ Mimarlık (3) (İçi olmayan yapı mimarlık yapıtı mıdır?)