Evrensel çalışanları hakim karşısına çıkıyor

Evrensel'in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İsmail Cem Şimşek, Tarsus Cezaevinde yaşanan hak ihlallerini gün yüzüne çıkaran yazı ve haberlerimiz nedeniyle; bir diğer eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı ise Paradise belgeleriyle ilgili haberlerimiz nedeniyle bugün 10'ar dakika arayla hakim karşısına çıkaca.

Çalışanlarımızın yargılandığı davaya çağrı yapan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş yolsuzluk ve hak ihlali haberleri karşısında yapılması gerekenin bunu araştırmak-soruşturmak olduğunun altını çizdi. Durmuş, bunu yapmak yerine gazetecilere gözdağı davaları açıldığının altını çizerek buna karşı gazetecilerin yanında olacaklarını söyledi. RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu de gazetemizin çalışanlarıyla dayanışma içerisinde olduklarının altını çizdi.

"TARSUS CEZAEVİNE İFTİRA ATTIN" DAVASI

Tarsus Cezaevinde yaşanan hak ihlallerini gün yüzüne çıkaran yazı ve haberlerimiz nedeniyle Evrensel'in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü İsmail Cem Şimşek’e cezaevine ‘iftira’ suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün saat 11.00’de, Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Tarsus 2 No’lu Ceza İnfaz Kurumunun talebiyle gazetemizde 3 Ağustos 2018’de yayımlanan “Tarsus’ta işkence iddiaları” ve 9 Ağustos 2018’de yayımlanan “Tarsus Cezaevinde gerilim hat safhada” başlıklı haberler ile 6 Ağustos 2018’de yayımlanan Avukat Tugay Bek’in imzası ve “Afrin’den getirildiler Cezaevinde unutuldular” başlıklı yazı nedeniyle “Tarsus Cezaevine iftira” atıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianamede, Şimşek’in 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'PARADİSE BELGELERİ' DAVASINDA KARAR GÜNÜ

Çağrı Sarı da Paradise belgeleri ile ilgili haberlerimiz nedeniyle hakim karşısına çıkacak.

Siyasetçiler ile patronların vergiden kaçınmak için yaptıkları para transferlerini konu alan ve Türkiye’den adı geçen dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, şimdi Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak ile kardeşi Serhat Albayrak’ın adının geçtiği, Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın iki oğlunun da ‘offshore’ şirket sahibi olduğunu ortaya koyan Paradise belgelerine ilişkin haberler gazetemizde yayımlandıktan sonra Berat ve Serhat Albayrak’ın şikayetiyle o dönem sorumlu yazı işleri müdürümüz olan Çağrı Sarı’ya dava açıldı.

“Hakaret ve iftira” suçlamasıyla açılan davada yargılanan Sarı’nın bir yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor. Davanın kara duruşması Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde, saat 10.50’de görülecek.

DURMUŞ: YOLSUZLUK VE HAK İHLALLERİ HABER OLMASIN İSTİYORLAR

Fotoğraf: MA

Davalara ilişkin Evrensel'e konuşan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş şunları söyledi:

“Evrensel gazetesinin iki eski yazı işleri müdürü 10’ar dakika ara ile haberi savunmak için hakim karşısına çıkacak. Söz konusu her iki dava da aslında birbirine benzer davalar. İktidar ve artık net bir şekilde görülüyor ki onun talimatı ile çalışan savcılar, Türkiye de yolsuzluk, insan hakkı haberi yapılsın istenmiyor. Bir ülkenin liderlerinin adı bir yolsuzluk iddiasına karışıyorsa yapması gereken bunun doğru olmadığını kamuoyuna ispat etmekken hakaret davaları açarak gazetecilere gözdağı vermeye çalışıyor. Bir cezaevi ile insan hakkı ihlali haberi yapılıyorsa savcının görevi bu iddiaları araştırıp cezaevi müdürü hakkında dava açmakken o haberi yapana dava açıyor.”

“Yönetenler Türkiye’de gazetecilik yapılsın istemiyor” diyen Durmuş, “O yüzden 137 gazeteci cezaevinde yüzlercesi böyle davalar ile uğraşıyor. Ama böyle gazetecileri yıldıracaklarını, korkutacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Kamuoyunda bilinen ile gerçek farklı olduğu sürece bunları yazacak gazeteciler her zaman olacak. Biz de aynı zamanda sendikamız üyesi olan Çağrı Sarı ve Cem Şimşek’in yanında olacağız” dedi.

ÖNDEROĞLU: DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ

RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu | Fotoğraf: Meltem Akyol/EVRENSEL

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Temsilcisi Erol Önderoğlu ise şunları söyledi:

“Türkiye’ye özgü bir yanı yok: Dünyada kendisini kapatan rejimler, gerçekler ve iddialarla kamuoyunun gözünü açmaya çalışan gazetecileri hedef alırlar. Kamuoyu zayıf, şeffaf olmayan toplumlarda gazetecilerin aldığı aslında büyük bir risktir. Türkiye’de yolsuzluk ve usulsüzlük gibi dosyaların peşinde daha ziyade kadın gazetecileri görüyoruz. Bu cesareti takdir etmek için de onlarla dayanışma içindeyiz” diye konuştu. (MEDYA SERVİSİ)