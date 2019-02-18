CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Damat, bütçe rakamlarını okumasını bilmiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK sürerken düzenlediği basın açlıklamasında, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Tanzim satış konusunda en mantıklı açıklamanın “Gübrede, mazotta tanzim yapılabilir” diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşloğlu'dan geldiğini belirten Öztrak, Erdoğan'a Dışişleri ve Tarım bakanının yerini değiştirmesi önerisinde bulundu. Ülkeye yüksek miktarda kaynağı belirsiz para girişi olduğunu kaydeden Öztrak, “Bu Saray’ın büyük bir para yıkama makinesi haline geldiğini gösteriyor” dedi.

Öztrak, sanayideki daralmanın beklenen büyüme rakamlarının da gerçekleşmeyeceğini gösterdiğini söyledi. Resmi rakamlarla işsizliğin 12,3, işsiz sayısının ise 7 buçuk milyonu bulduğunu belirten Öztrak, “Bu artışlar 2009 krizinden bu yana gözlenen en yüksek artışlar. Bu rakamlar da makyajlı. Demografik trendlerle oynanmak suretiyle işsizlik gizlenmiş. Bu konu hakkında bir araştırma önergesi vereceğiz. İşin en kötüsünün henüz yaşanmadığını görüyoruz. Zonguldak’ta, Tokat’ta sokaklara taşan iş başvuru kuyruklarına baktığımızda bugün Rize’de yerel basına yansıyan bir haber var. 10 kişilik iş için 12 bin kişi sıraya girdi” dedi.

KAYNAĞI BELİRSİZ PARA GİRİŞİ

2018’de düşen cari açığın da normal yollardan finanse edilemediğini belirten Öztrak, 10 milyar Merkez Bankası’nın kasasından harcandığı, ayrıca kaynağı belli olmayan bir para girişi yaşandığına dikkat çekti. Öztrak, “Bu paranın ne kadar geleceği belli değil. Damadın açıklamalarına rağmen dış piyasada bir güven yaratılamıyor. Cumhuriyet tarihinde ülkeye ne olduğu belli olmayan bu boyutta para girişi hiç yaşanmamıştı. Bu Saray’ın büyük bir para yıkama makinesi haline geldiğini gösteriyor. Ne yıkaması bu! Kara para mı, uyuşturucu mu, kaçak sigara mı” diye sordu.

Milletin kan ağladığını ama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, “Damat çıkmış bütçenin 5 milyar fazla verdiğini müjdeliyor. İş bilmezliğin, göz boyamanın bu kadarı fazla. Bütçe rakamlarını okumasını bakan damat bilmiyor” dedi. Türkiye’nin yılın ilk 3 ayında izleyeceği seçim harcamasının ülkenin çok büyük zorluklara girmesine neden olacağını ifade eden Öztrak, erken tahsil edilen para çıkarılınca geçen yıl 1,7 milyar fazla veren bütçenin bu yıl 28 milyar eksik verdiğini vurguladı.

“MARKETLERE TEHDİT TELEFONLARI”

İktidarın bu sorunları örtmek için marketlere tehdit telefonları açtığını ve baskıyla fiyat düşürdüğünü ifade eden Öztrak, bankaların lisans iptalleri ile tehdit edildiğini dile getirdi. Siyasi iktidar ekonomide de otoriterleştiğini belirten Öztrak, bu gidişle marketlerin yanı sıra üreticinin de iflas edeceğini, üretim maliyetini düşürmeden bu ateşin sönmeyeceğini ifade etti.

Tanzim satış konusunda en mantıklı açıklamanın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşloğlu tarafından yapıldığını söyleyen Öztrak, “Gübrede, mazotta tanzim yapılabilir dedi. Ancak bu da tek başına yetmez, çiftçinin kara gün dostu olan TMO, yeniden rol almalıdır. Kooperatifler yeniden ayağa kaldırılmalıdır. En önemlisi de çiftçiye ödenmesi gereken destekler ödenmelidir. Bu arada Saray’daki kibir abidesine bir tavsiyemiz var. 31 Mart’tan sonra yapmak zorunda kalacağı kabine değişikliğinde Dışişleri Bakanı ile Tarım Bakanı’nın yerini değiştirsin” dedi.

“İÇ MESELEMİZİ KAMUOYUNDA TARTIŞMAYI DOĞRU BULMUYORUZ”

Parti Meclisi'nin toplanması konusunda 12 üye imzalı talebi en kısa zamanda hayata geçirmek için hazırlık yaptıklarını belirten Öztrak, Şanlıurfa Siverek adayı Mehmet Fatih Bucak hakkında sorulan soruya ise “Belediye başkanlarının atanması veya atananların değişmesi partimizin iç meselesidir. Biz partimizin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Listeler zaten 19’unda açıklanacak” sözleriyle yanıt verdi. (Ankara/EVRENSEL)