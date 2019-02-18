CHP’li Erbay: Göcek Tüneli adeta bir soygun tüneli olmuştur

Göcek Tüneli’nin ücretli olması ve geçiş ücretine fahiş fiyat artışları uygulanması CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, CHP’li ilçe belediye başkan adayları, kitle örgütleri temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla protesto edildi.

Göcek Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında konuşan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, “Muğla halkı, Muğla’da yaşayan tüm hemşerilerimiz yollar, tüneller yapılsın altyapı hizmetleri sunulsun diye vergilerini ödemektedir. Bu tünelin ücretli olmasının hiçbir meşru, hukuki dayanağı yoktur. Devlet kendi imkanlarıyla bu tüneli yapabilecekken yap-işlet-devret modeliyle özel bir şirkete yaptırmıştır. Bu tünelin kullanım hakkı 2032 yılına kadar yapan şirkete verilmiştir. Ancak kısa bir süre önce Karayolları bu tünelin yanına aynı güzergahta ikinci bir tünel yapmıştır. Madem Karayolları buraya bir tünel yapacaktı neden daha önce yapmadı da bunu özel bir şirkete yaptırdı? Şimdi devletin yaptığı bu tüneli de şirket kullanmaktadır. Devletin yaptığı bir tüneli bir şirket işletmekte ve buradan ekonomik gelir elde etmektedir. Bu uygulamaya derhal son verilmeli ve Göcek Tüneli ücretsiz olmalıdır. İkinci tünelin kullanılması karşılığında şirketin kullanım süresi 2025 yılına çekilmiştir. Ancak esas sorun halkın parasıyla yapılan bu tünelin tamamen ücretsiz olmasıdır” dedi..

‘DELİ DUMRUL HİKAYESİNE DÖNDÜ’

Marmaris, Bodrum, Datça, Köyceğiz, Dalaman ile Fethiye, Kaş gibi turizmin en yoğun olduğu ilçeleri birbirine bağlayan Göcek Tüneli’nin adeta bir Deli Dumrul hikayesine döndüğünü söyleyen CHP’li Erbay, “Göcek Tüneli Türkiye’de bulunan 172 tünel içerisinde ücretli olan tek tüneldir. Ayrıca bu tünelden çift yönlü geçiş ücreti alınmaktadır. Bu tünel adeta bir kene gibi vatandaşın kanını emmektedir. Bu tünelden bir otomobilin geçiş ücreti tek yön için 7 TL, çift yön için 14 TL’dir. Büyük vasıtalar için bu fiyat daha da artmaktadır. Muğlalı hemşerilerimiz bazen bir gün içerisinde bu tüneli birkaç kez kullanmak zorunda kalıyorlar. Bu da daha büyük maliyetler anlamına gelmektedir. Artık bu soyguna dur deme zamanı gelmiştir” dedi.

AKP’nin her seçim döneminde Göcek Tüneli’nin ücretsiz olacağı sözünü verdiğini hatırlatan Erbay, “AKP’nin icraatları ortadadır. Şimdiye kadar birçok kez söz verilmesine rağmen bu sözler tutulmamıştır. Bu konunun takipçisi olacağız. Her platformda bu konuyu gündeme taşıyarak Muğlalıların hakkını arayacağız. Göcek Tüneli ile ilgili olarak TBMM’ye bir soru önergesi verdik. Bu tünel ücretsiz olana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Muğlalı hemşerilerimizin soyulmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin TBMM’ye bir soru önergesi veren Erbay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a şu soruları yöneltti;

Bakanlığınıza bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ya da yap-işlet-devret modeli ile özel şirketlere yaptırılan kaç adet tünel bulunmaktadır?

Bu tünellerde ücretli geçiş uygulaması var mıdır, varsa bu tüneller hangileridir?

Göcek Tüneli’ni inşa eden firma ile yapılan sözleşme feshedilecek ve bu tünel Karayolları Genel Müdürlüğü’ne devredilecek mi ve bu tünelden geçişler ücretsiz olacak mı?

Ücretli geçişin sağlandığı Göcek Tüneli’nin yanına Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ikinci bir tünel yapılmıştır. Bu tünel hangi amaçla yapılmıştır, bu tünel ücretsiz geçişe açılacak mıdır?

Kamu kaynakları ile tünel yapılabildiği halde daha önce neden yap-işlet-devret modeli ile tünel yaptırılmıştır?

Göcek Tüneli’nde bakım yapılması nedeniyle şu anda geçişler Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ikinci tünelden sağlanmaktadır. Ancak bu tünelden de geçişlerde ücret alınmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü, kamu kaynakları ile yapılan bu tünelin kullanılması karşılığında firmadan her hangi bir ücret almakta mıdır?

Karayolları Genel Müdürlüğü bu tünelin kullanılması karşılığında firmadan her hangi bir ücret almıyorsa kamu imkanlarıyla yapılan bir tünelin özel bir şirkete ücretsiz kullandırılması nedeniyle kamu zararı ortaya çıkmakta mıdır?

Vatandaşların vergileriyle oluşan kamu kaynakları kullanılarak yaptırılan bir tünelin özel bir şirkete tahsis edilmesi ve bu şirket tarafından bu tünelden geçişlerde ücret alınmasının hukuki dayanağı var mıdır?

(HABER MERKEZİ)