CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti

CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç, bugün saat 15.00'te yaptığı toplantının ardından il yönetim kurulu olarak istifalarını CHP Genel Merkezi’ne sunduklarını açıkladı.

Gazete Duvar'dan Murat Güneş'in haberine göre 4 Ocak’ta görevden alınan Hayri Sucu yönetiminin yerine İl Başkanlığı’na getirilen Meriç, kamuoyunda partiyle ilgili yer alan haberlere ilişkin de açıklama yaptı. İl Yönetim Kurulu olarak istifalarını Genel Merkez’e sunduklarını belirten Meriç, “Belediye meclis üyeliği listelerinin belirlenmesinde yaşanan sıkıntı sonrası, il yönetimi olarak istifa etme kararı aldık. İstifa dilekçelerimizi de Genel Merkez’e gönderdik. Artık Genel Merkez, bu dilekçelerle ilgili kararını verecektir” dedi.

"SİLAH İDDİALARI ASILSIZ"

Belediye Meclis Üyeleri listelerinin belirlenmesinde bazı sıkıntıların yaşandığını dile getiren Meriç, “Ancak kamuoyunda konuşulduğu gibi silah olayları yaşanmamıştır. Bu iddialar asılsızdır. Listelerin belirlenme sürecinde il yönetimimiz, parti tabanı ile farklı düşünce ekseninde olduğunu görmüştür. Parti tabanının yapmayı planladığımız dönüşüme uzak olduğunu fark ettik. Bunun üzerine partimize de zarar vermemek adına, yönetimden çekilmeye karar verdik” şeklinde konuştu.

ŞAHİNBEY İÇİN ADAY GÖSTERİLEN SEZGİN SÖNMEZ DE ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, CHP’den 31 Mart yerel seçimi için belediye başkanlığına aday gösterilen Sezgin Sönmez de parti içi enerjinin düşük olduğu gerekçesiyle adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Facebook’taki hesabından yayımladığı mesajında, örgüt içi motivasyon ve enerjinin düşük olması nedeniyle adaylıktan çekildiğini belirten Sezgin Sönmez, şunları kaydetmişti:

“Yaşadığımız süreçler ve örgüt içi motivasyonun, enerjinin düşük olması ve benim de motivasyonumu düşürmesi, kesin kazanırız gözüyle baktığım belediye başkanlık adaylığımdan geri çekilmeme neden oldu. Partimiz için, ailem için en önemlisi Şahinbey halkı için bunun hayırlı olacağını düşündüm.” (HABER MERKEZİ)

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