Anadolu Üniversitesi 12. Palto Film Günleri başlıyor

Anadolu Üniversitesi Palto Film Günleri 19-23 Şubat tarihleri arasında 12. kez Eskişehir’de düzenlenecek. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi desteğiyle gerçekleşen film günleri kapsamında 13 uzun, 8 kısa ve 1 belgesel film sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde ‘Yerli Sinema’, ‘Belgesel’, ‘Cannes Seçkisi’, ‘Dünya Festivalleri’, ‘Grundig Ruhun Doysun Gıdaya Saygı’, ‘Gece Yarısı’ ve ‘Kısa Film’ kuşakları yer alacak.

Film günleri, yarın Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsündeki Sinema Anadolu’da kapılarını açacak.

Bu yılın açılış filmi ise Murat Düzgünoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı Halef olacak. Filmin ardından Murat Düzgünoğlu, filmin oyuncularından Baran Şükrü Babacan ve Sanat Yönetmeni Osman Özcan ile bir söyleşi gerçekleştirilecek. Açılış etkinliği gösterimin ardından IF Performance Hall’de Cümbüş Cemaat konseriyle sona erecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)