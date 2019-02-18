‘Haklarımız için ayrışmadan birlikte mücadele edeceğiz’

DİSK’e bağlı Genel-İş Kayseri Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Divriği, Hacı Bektaş, Sarız, Mucur bölgelerinden gelen delegelerin katılımıyla Taç Düğün Salonu’nda yapılan genel kurulda seçime Ramazan Benian başkanlığında tek liste girdi.

Açılış konuşmasını yapan Genel-İş Kayseri Şube Başkanı Ramazan Benian, “Amacımız dil, din, ırk, mezhep ve siyasi ayrım yapmadan alın terimizi savunmak, yaşanılabilir bir ücret ve iş güvencesi olmalıdır. Bu hedeflerin dışına çıkmadan, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadan örgütlü bir biçimde daha güvenceli bir iş hakkı için hukuk devletinde yaşama dileğiyle diyorum” dedi.

Konuşmasının bu bölümünde bazı delegelerin, CHP İl Başkanı, CHP Milletvekili ve CHP adaylarının çağırılmasına ama bazı sendika, dernek ve emekten yana siyasi partilerin davet edilmemesine tepki gösterdi.

Türkiye’de 2 bin 316 belediyede 1,5 milyona yakın belediye işçisinin olduğunu aktaran Benian, “Belediyelerin mağduriyeti 85 milyon halkın mağduriyetidir. Belediye işçilerinin tüm mağduriyetleri giderilsin” dedi.

Divan Başkanı seçilen DİSK Genel Sekreteri ve Genel-İş Genel Sekreteri Cafer Gonca da “Taşerona kadro veriyoruz anlayışıyla, şirketlere geçirilip, özgür toplusözleşme hakkı ve asgari ücret farkı elinden alınmıştır. Eşitlik ilkelerine aykırıdır. İnsanca bir yaşam istiyoruz, alın terimizin karşılığını almak istiyoruz. Bu ülkenin emekçileri, üretenleri olarak en çok vergi veren insanlarız. Dolaylı vergi veren bir millet haline getirildik. Fakat emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Enflasyon yükseliyor, kriz derinleşiyor, işçilerin alım gücü düşüyor. Bu ülkenin gerçek sahibi işçiler emekçilerdir. Bu ülkede inatla, birlikte olacağız, omuz omuza olacağız, ayrışmadan haklarımız için mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu. Seçimlere Ramazan Benian’ın başkanlığındaki tek listeyle gidildi. (Kayseri/EVRENSEL)