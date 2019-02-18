TOBB Başkan Yardımcısı: Devletin piyasaya borcu 100 milyar TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 10 Şubat’ta gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezinin temel atma töreninde, mikrofon açık unutulunca bir patronun ekonomik sıkıntılardan yakınarak, “TOKİ bizi perişan etti” demesi, devletin iç piyasaya olan borçlarını yeniden gündeme getirdi. İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu da, firmaların devletten alacağının 100 milyar lirayı bulduğunu belirterek, “İlaç deposundan tutun da yol yapan birçok şirket devletten paralarını alamadığı için zorda” dedi.

Cumhuriyet’ten Şehriban Kıraç’ın sorularını yanıtlayan Zeytinoğlu, yüksek kurdan dolayı yüksek enflasyon ve yüksek faiz sarmalı içerisinde olunduğunu, bu durumun da ekonomide durgunluğu beraberinde getirdiğini ifade etti.

‘2019 ZOR BİR YIL OLACAK’

Zeytinoğlu, “İlaç deposundan tutun da devlete yol yapan birçok şirket, paralarını alamadığı için zorda. Bu firmaların alacağı yaklaşık 100 milyar TL’yi buluyor. Devletin piyasaya olan borçlarını bir an önce ödemesi gerekiyor. Zira devletten alacaklı firmaların zora girmesi ile taşeron firmaların da zarar gördüğünü biliyoruz” dedi. (EKONOMİ SERVİSİ)