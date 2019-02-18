İdlib'de bomba yüklü araçlarla saldırı: 15 kişi yaşamını yitirdi

Suriye'de, büyük bölümü cihatçıların kontrolündeki İdlib'de kent merkezinde bomba yüklü iki aracın birbiri ardına patlatılması sonucu 15 sivil yaşamını yitirdi, 79 sivil yaralandı.

İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğle saatlerinden sonra ilk patlama Kusur caddesinde gerçekleşti. Olay yerine intikal eden Sivil Savunma gönüllülerinin bulunduğu yerde ikinci patlama oldu" ifadelerini kullandı.

Hac Yusuf, "İki seri patlamada 15 sivil hayatını kaybetti. 79 sivil yaralandı." ifadesini kullandı.

Patlamalar nedeniyle çevredeki bina ve dükkanların büyük zarar gördüğünü belirten Yusuf, yangınların Sivil Savunma ekiplerince söndürüldüğünü kaydetti.

Öte yandan, olayda yaralananlar arasında Doğu Guta'dan göç etmek zorunda kalan 4 gazetecinin de bulunduğu öğrenildi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: DHA

Varşova Konferansı: İsrail ile normalleşme zirvesi