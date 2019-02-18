Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddet yasası genişletilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlıkta Şiddet Yasası"nın genişletileceğini ve 2 yılın altında olan ve paraya çevrilen cezalara ilişkin Adalet ve İçişleri Bakanlığında yeni düzenleme yapıldığını söyledi.

Eskişehir’de ziyaretlerde bulunan Bakan Fahrettin Koca, gazetecilerin sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin tutuklama içeren düzenlemeyi sorması üzerine 2 yılın altında paraya çevrilen cezalara ilişkin yeni düzenlemenin Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldığını söyledi.

Sadece sağlıkta şiddet değil genel şiddet, hırsızlık ve gasp gibi benzeri suçlarda 2 yıldan daha az ceza alındığında mahkumiyetin olabilirliği ile ilgili bir çalışma yapıldığını belirten Bakan Koca “Bu çalışma önümüzdeki aylarda gündeme gelmiş olur. Asıl asayiş ve benzeri yaklaşımların en son olması gerektiğini esas bizim yapmamız gereken hekim ve hastanın birbirine güven duyduğu ortamın oluşturulmasının bizim için daha anlamlı olduğunu karşılıklı güven içerisinde sağlık hizmetini sunabilir olduğumuz ortam arzusu bizim için daha önemli” diye konuştu.

‘İLAÇ SORUNU AZALIYOR’ İDDİASI

Sağlık Bakanı Koca, ilaç fiyatlarının belirlenmesinde baz alınacak avro değerinde zam oranlarını da açıklayıp kimseyi ilaçsız bırakmayacaklarını öne sürerek “Bulunamayan ilaç noktasında ilaç takip sistemimiz ve denetimlerimiz var. İlaçtaki yeni düzenleme her yıl genelde gereği en geç şubat ayının 15’inde karar verilip, taraflarla görüşüp, 5 gün sonra da uygulamaya geçen bir düzenlemeden bahsediyoruz. Bu düzenleme avro olarak önceki yılın avro kurunun yüzde 70’i olarak düzenlenen bir uygulamaydı. Bu yıl için ilgili firmalarla da görüşerek bundan böyle gelecek yıllar için bu uygulamanın yüzde 70 değil, 60 olarak devam etmesine karar verdik. Bununla ilgili tebliğ de yayımlamış olduk” dedi.

Yüzde 60’ın gereği olarak bir fiyat düzenlemesi, piyasada yer yer olmayan veya fiyat düzenlemesi gereken ilaçları zaten düzenlediklerini anlatan Koca “Bu çerçevede de 1 ay kadar önce 41 kadar ilaca bunun dışında ayrıca bir ücret düzenlemesi yapılmıştı. Her geçen gün ilaç sorununun azaldığını, minimize olduğunu ama bizim sahada denetimlerimizi yine devam ettirdiğimizi, bu anlamda bir sorun olursa vatandaşlarımızın bizimle irtibata geçmesi gerektiğini buradan tekrar hatırlatıyorum” dedi. (Eskişehir/DHA)