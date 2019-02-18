"Kadın sığınmaevlerindeki kadınların oy kullanma hakkı sağlansın"
HDP Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya: Sığınmaevlerinde yaşamak zorunda bırakılmış kadınlar en demokratik hakları olan seçme hakkını kullanamıyor.
HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya
Fotoğraf: HDP Basın Birimi
HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, kadın sığınmaevlerindeki kadınların oy kullanma haklarıyla ilgili soru önergesi verdi.
“Sürekli ötekileştirilen, ikinci plana atılan kadınların her alanda kazanımları bir kez daha ellerinden alınmak isteniyor” diyen Canbaz Kaya; “Bunun bir örneğini; zaten yaşamları fazlasıyla kısıtlanmış hatta can güvenlikleri bile nerdeyse ellerinden alınmış, sığınmaevlerinde yaşamak zorunda bırakılmış kadınların en demokratik hakları olan seçme hakkını kullanamamalarında görüyoruz” dedi.
Kadın sığınmaevlerinde oy kullanma haklarının sağlanmamasıyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplandırılması talebiyle verdiği soru önergesinde Canbaz Kaya şunları yazdı; “Türkiye’de birçok kadın en temel haklardan biri olan seçme hakkını sığınma evlerinde kalmak zorunda olması nedeniyle kullanamamaktadır. Oy kullanmak için tek şansları ikametgah adreslerine gitmek olan kadınların bu durumda can güvenlikleri tamamen ortadan kalkacaktır.”
MİLLETVEKİLİ CANBAZ KAYA’NIN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR
- Türkiye’de kaç tane kadın sığınmaevi vardır? İllere göre dağılımı kaçtır?
- Kadın sığınmaevlerinde toplamda kaç kadın kalmaktadır? İllere göre dağılımı kaçtır?
- Kadın sığınmaevlerinde toplamda kaç çocuk kalmaktadır?
- Kadın sığınmaevlerinin denetlenmeleri hangi periyotlarla yapılmaktadır?
- Sığınmaevlerinde kalan kadınların oy kullanabilmeleri için yapılan herhangi bir çalışmanız var mıdır? (HABER MERKEZİ)