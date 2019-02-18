"Kadın sığınmaevlerindeki kadınların oy kullanma hakkı sağlansın"

HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, kadın sığınmaevlerindeki kadınların oy kullanma haklarıyla ilgili soru önergesi verdi.

“Sürekli ötekileştirilen, ikinci plana atılan kadınların her alanda kazanımları bir kez daha ellerinden alınmak isteniyor” diyen Canbaz Kaya; “Bunun bir örneğini; zaten yaşamları fazlasıyla kısıtlanmış hatta can güvenlikleri bile nerdeyse ellerinden alınmış, sığınmaevlerinde yaşamak zorunda bırakılmış kadınların en demokratik hakları olan seçme hakkını kullanamamalarında görüyoruz” dedi.

Kadın sığınmaevlerinde oy kullanma haklarının sağlanmamasıyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Zehra Zümrüt Selçuk tarafından cevaplandırılması talebiyle verdiği soru önergesinde Canbaz Kaya şunları yazdı; “Türkiye’de birçok kadın en temel haklardan biri olan seçme hakkını sığınma evlerinde kalmak zorunda olması nedeniyle kullanamamaktadır. Oy kullanmak için tek şansları ikametgah adreslerine gitmek olan kadınların bu durumda can güvenlikleri tamamen ortadan kalkacaktır.”

MİLLETVEKİLİ CANBAZ KAYA’NIN CEVAPLANDIRILMASINI İSTEDİĞİ SORULAR