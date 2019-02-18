18 Şubat 2019 15:39
Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 asker yaşamını yitirdi
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında devam eden operasyonlar sırasında bir asker yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Yunus Hocaoğlu/AA
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde gereçekleştirilen operasyonlar sırasında bir askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Yaşamını yitiren askerin piyade uzman onbaşı Umut Öznütepe olduğu, Afrin'de gece saatlerinde çıkan çatışmada yaralandığı ve kaldırıldığı Afrin Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdiği kaydedildi. (HABER MERKEZİ)
ETİKETLER: Zeytin DalıAfrin
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