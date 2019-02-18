Homur’dan Cerattepe sayısı

Günlük Evrensel gazetesinin eki olarak yayın hayatına başlayan daha sonra bağımsız olarak devam eden Homur Mizah Dergisi, 87. özel sayısında Cerattepe- Artvin direnişine yer verdi.

Homur, Redaksiyon dergisinin eki olarak direnişin yıl dönümünde Artvin, İstanbul, Ankara ve Bursa’da eş zamanlı basın açıklaması yapılarak okurlara dağıtıldı.

Homur Mizah Dergisi'nin 87. sayısı.

Homur’un bu sayıdaki yazar ve çizerleri arasında Ahmet Zeki Yeşil, Aslı Alpar, Ayten Köse, Birol Çün, Canol Kocagöz, Emre Bakan, Emre Yılmaz, Ferit Avcı, Gülsüm Cengiz, Hülya Erşahin, Mehmet Zeber, Menekşe Çam, Mehmet Dal, Mustafa Eremektar, Mustafa Yıldız, Necmi Oğuzer, Orhan Aydın, Seyit Saatçi, Sunder Erdoğan,Tahir Öngür, Tayfun Akgül, Ümit Öğmel ve Yaşar Babalık gibi isimler yer aldı. (KÜLTÜR SERVİSİ)