Reina katliamı davasında 19 sanık hakkında tahliye kararı

İstanbul Ortaköy’deki Reina adlı eğlence mekanında 1 Ocak 2017 gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin 39’u tutuklu 58 kişi hakkında açılan davanın 10’uncu duruşması Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Masharipov'un savunmasının kapalı oturumda alınmasına karar verdi. Gazeteciler ve izleyiciler salondan çıkarıldıktan sonra savunma yapan Abdulkadir Masharipov'un "Bu eylemi ben yapmadım. Olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişi ben değilim" dediği öğrenildi. Mahkeme başkanı, Masharipov'u kastederek, "Duruşmayı kapalı yaptık, hiçbir şey anlatmadı. Mahkeme heyetiyle dalga geçmeyin. Biz de bir şey anlatacak, olayı anlatacak sandık. Anlatmayacaksa duruşma açık olsa ne olacak..." diyerek tepki gösterdi. Mahkeme hayeti, 19 sanığın tahliyesine, 20 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 16 Mayıs'a ertelendi.

10. duruşmada Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 32 tutuklu sanık hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'ın da aralarında bulunduğu 3 kadın sanık SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanırken 9 tutuksuz sanık da duruşmaya katıldı. Duruşmada yedi tercümanın da hazır bulundu.

KAPALI OTURUM TALEBİ KABUL EDİLDİ

Bir önceki duruşmada savunmasını hazırlaması için son kez süre verilen bir numaralı sanık Abdulkadir Masharipov'un avukatı Atanur Demir, kamu güvenliği, genel ahlakın gerekliliği ve olayın vehametinin de dikkate alınarak Abdulkadir Masharipov'un savunmasının alınacağı bu oturumun kapalı olarak yapılmasını talep etti. Duruşma savcısı da talebin kabul edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti de talebin kabulüne karar verdi. Gazeteciler ve izleyiciler salondan çıkarıldı, kapalı oturumda Abdulkadir Masharipov'un savunması alındı.

SAVUNMASINI TÜRKÇE YAPTI

Savunmasını Türkçe yapan sanık Abdulkadir Masharipov'a zorlandığı yerlerde de tercümanın yardım ettiği öğrenildi. Eşinin hasta olması ve parasının olmaması nedeniyle önce İran'a, ardından Pakistan'a daha sonra da Türkiye'ye geldiğini anlatan Abdulkadir Masharipov'un İstanbul'da da sürekli ev değiştirmek zorunda kaldığını savunmasında anlattığı öğrenildi.

"OLAY GECESİ ELİNDE KALAŞNİKOF OLAN KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Abdulkadir Masharipov, 2 Ocak 2017'de uyuduğu sırada arkadaşının yanına gelerek internette haberlerde kendisinin fotoğraflarını gösterdiğini, bunun üzerine panik ve şok olduğunu söylediği belirtildi.

Masharipov, medyanın kendisini öne sürdüğünü, yanında kimliği olmadığı için korkarak saklandığını söylediği kaydedildi.

"Bu eylemi ben yapmadım. Olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişi ben değilim" dediği öğrenilen Abdulkadir Masharipov'un tüm suçlamaları ve delilleri kabul etmediğini söylediği ifade edildi.

Öte yandan Masharipov'un 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği emniyet ifadesini ve Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesini mahkemede reddettiği kaydedildi. Masharipov'un 3 saat süren savunmasının tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Masharipov'un savunmasını tamamlamasının ardından kapalı görülen duruşmasında 3 kişi de tanık sıfatıyla dinlendi.

HAKİM: DALGA GEÇMEYİN

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, ara karar alarak kapalı olarak yapılan duruşmayı açtı. Mahkeme Başkanı duruşmayı açtıktan sonra Abdulkadir Masharipov'u kastederek, "Duruşmayı kapalı yaptık, hiçbir şey anlatmadı. Mahkeme heyetiyle dalga geçmeyin. Biz de bir şey anlatacak, olayı anlatacak sandık. Anlatmayacaksa duruşma açık olsa ne olacak..." diyerek tepki gösterdi.

Duruşmada daha sonra sanıkların ve avukatların talepleri alındı.

Mahkeme Başkanı, tekrar söz verdiği Abdulkadir Masharipov'a "Bir şey anlatmadın, var mı söyleyeceğin bir şey?" diye sordu. Abdulkadir Masharipov ise "Yok" diye cevap verdi.

Söz alan diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

19 SANIĞIN TAHLİYESİNE, 20 SANĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, üzerlerine yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, üzerlerine yüklenen suçun vasfının değişme ihtimali, tutuklu kaldıkları süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması gerekçeleriyle 19 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliyesine karar verilen 19 sanığın ayrıca yurt dışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbirleri de uygulanmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, Tene Traore ve Zarina Nurullayeva'nın da aralarında bulunduğu 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 16 Mayıs'a erteledi.

İDDİANAME

Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı. Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 1555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da aynı cezalar istenirken, diğer 52 sanık hakkında da, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Öte yandan sanık Seyiti Kaiseerjiang hakkında "Örgüt üyeliği","Anayasayı ihlal", "Adam öldürme", "Adam öldürmeye teşebbüs" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından iddianame düzenlenmiş davada sanık sayısı 58'e yükselmişti. (İstanbul/DHA)

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