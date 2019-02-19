19 Şubat 2019 11:00

Bir karınca kolonisi, üyelerinin sahip olmadığı hafızaya sahiptir

İnsanlar hatırlamak için beyinlerini kullanır. Karınca kolonileri de bunu yapabilir mi? Bu soru başka bir soruya neden olur: Hafıza nedir?

Bir karınca kolonisi, üyelerinin sahip olmadığı hafızaya sahiptir

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Deborah M. GORDON
    Biyoloji Profesörü

    Bir karınca kolonisi aynı beyin gibi merkezi kontrol olmadan çalışır. İkisi de bütünde davranışlarını ortaya çıkarmak için basit kimyasal etkileşimleri kullanan bireyler kümesidir. İnsanlar hatırlamak için beyinlerini kullanırlar. Karınca kolonileri de bunu yapabilir mi? Bu soru başka bir soruya neden olur: Hafıza nedir? İnsanlar için hafıza, geçmişte yaşanan bir şeyi hatırlama kapasitesidir. Biliyoruz ki, hafızamız ne kadar bir dizi bağlı nöronun birbirini uyardığı konusundaki değişikliklere dayanır. Ayrıca, bu uyarılmanın uyku sırasında güçlendiğini ve yakın süreli ve uzun süreli hafızanın farklı bağlı nöron devrelerine dayandığını biliyoruz. Fakat, bu sinirsel olayların nasıl bir araya geldiği, geçmişte olan bir şeyler hakkında konuşmada kullandığımız saklı temsiller olup olmadığı veya önceden öğrendiğimiz okuma veya bisiklet sürme gibi görevleri nasıl sürdürebildiğimiz hakkında birçok şeyi hâlâ bilmiyoruz.

    Herhangi bir canlı, geçmiş olaylardan kaynaklanan değişiklik olan en basit hafıza biçimini sergileyebilir. Mesela dalını kaybeden bir ağaç… Bunu yaranın etrafında nasıl büyüdüğünü, kabuğun düzeninde ve ağacın şeklinde izler bırakarak hatırlar. En son grip geçirdiğimiz zamanı tarif edebiliriz veya edemeyiz. Fakat, her iki durumda da bir anlamda vücudumuz hatırlıyor. Çünkü bazı hücrelerimiz artık o virüse uyan farklı antikorlara ve moleküler reseptörlere sahip.

    ŞEKER YEDİKLERİ YERİ HATIRLADILAR

    Geçmiş olaylar hem bireysel karıncaların hem de karınca kolonilerinin davranışlarını değiştirebilir. Kendilerini şeker verilen bireysel marangoz karıncaları, birkaç dakikalığına verildiği yeri hatırladı ve yiyeceklerin olduğu yere dönmeleri muhtemeldi. Bir başka tür olan Sahra Çölü karıncası çorak çöl etrafında dolanarak yiyecek arar. Bu karınca türü en son yuvada olduğu zamandan sonra ne kadar ilerlediğini veya ne kadar uzağa gittiğini hatırlıyor gibi görünüyor.

    Kırmızı odun karınca kolonisi, tek bir karıncanın bile bir sonraki yıl aynı ağaçlara giden iz sistemini hatırlamamasına rağmen hatırlıyor. Onlar, Avrupa ormanlarında, ağaçta beslenen yaprak bitlerinin atıklarıyla beslenmek için yüksek ağaçlarda yiyecek peşinde oluyorlar. Yuvaları, kolonilerin birçok kuşaktır işgal ettiği ve onlarca yıldır aynı yerde bulunan muazzam çam iğneleri yığınıdır. Her karınca her gün aynı ağaca aynı izi sürerek gitmeye meyillidir. Uzun kış zamanlarında, karıncalar kar altında toplanırlar. Finli mirmekolojist Rainer Rosengren, ilkbaharda karıncalar ortaya çıktığında, yaşlı bir karıncanın genç bir karıncayla yaşlı karıncanın iz alışkanlığıyla gezdiğini göstermiştir. Yaşlı karınca ölür ve küçük karınca bu izi kendi izi olarak benimser, böylece koloninin önceki yılın izlerini hatırlaması veya çoğaltılması sağlanır.

    Bir hasat karınca kolonisinde yiyecek arama, bazı kişisel karıncaların hafızalarını gerektirir. Karıncalar dağılmış tohumları ararlar ve feromon sinyalleri kullanmazlar; eğer bir karınca bir tohum bulursa, başkalarını çağırmanın anlamı yoktur, çünkü yakınlarda başka tohum olma ihtimali yoktur. Toplayıcılar yuvadan 20 metreye kadar uzayabilecek bir izi takip ederler. Her karınca izi bırakır ve yiyecek bulmak için kendi kendine giderler. Bir tohum bulana kadar araştırır, daha sonra yuvaya dönmek için giden toplayıcı akınını takip ederek ve muhtemelen güneş ışığının açısını kılavuz olarak kullanarak izlere geri dönerler. Yuvaya geri döndüğünde, toplayıcı tohumunu bırakır ve diğer yiyecekle dönen toplayıcılarla karşılaşma oranıyla yuvadan ayrılmak için uyarılır. Bir sonraki gezisinde, tekrar aramak için aynı yerde iz bırakır.

    YİYECEK ARAMA ALANLARI DEĞİŞİYOR

    Her sabah, koloninin yiyecek arama alanının şekli, genişleyen ve daralan bir amip gibi değişir. Hiçbir bireysel karınca koloninin paterndeki güncel yerini hatırlayamaz. Her toplayıcı ilk seyahatinde, aynı yönde seyahat eden diğer karıncaların dışına çıkma eğilimindedir. Sonuç gün ilerledikçe daha da uzayan bir dalgadır. Yavaş yavaş dalga geri çekilir, çünkü karıncalar yuvaya yakın yerlere kısa seyahatler yaparlar.

    Koloninin davranışı günden güne değişir ve bir gün olan şey bir sonraki günü etkiler. Bir dizi akıl karıştırma deneyi yaptım. İşçilerin uzaklaşmasını gerektiren kürdanlar koydum veya izleri kapattım, böylece toplayıcılar daha çok çalışmak zorunda kaldılar veya devriyelerin defetmek zorunda kaldıkları rahatsızlık yarattılar. Her bir deney yalnızca bir işçi grubunu etkiledi, ancak diğer işçi gruplarının faaliyetleri değişti, çünkü bir görevdeki işçiler, diğer görevdeki işçilerle olan kısa karşılaşma oranlarına bağlı olarak aktif olup olmadıklarına karar veriyorlar. Deneyi birkaç gün tekrarladıktan sonra, rahatsız edici durumu durdurduktan sonra bile koloniler rahatsız edici durumdaymış gibi davranmaya devam ettiler. Karıncalar yuvadaki görev ve pozisyonlarını değiştirmişlerdi ve bu yüzden de karşılaşma kalıplarının rahatsız edilmemiş duruma dönmesi biraz zaman aldı. Hiçbir bireysel karınca hiçbir şeyi hatırlayamadı. Fakat bazı bakımlardan koloni hatırladı.

    YAŞLI KOLONİLERİN DAVRANIŞI DURAĞAN

    Koloniler 20-30 yıl yaşar, tüm karıncaları üreten tek kraliçenin ömrü, ancak bireysel karıncalar en fazla bir yıl yaşarlar. Pertürbasyonlara cevap olarak, daha yaşlı ve büyük kolonilerin davranışı genç olanlardan daha durağandır. Aynı zamanda daha homeostatiktir: pertürbasyonun boyutu ne kadar büyürse, yaşlı kolonilerin yarattığım güçlüklere cevap vermekten çok yiyecek aramaya odaklanmaları o kadar artar, fakat ne kadar kötüye giderse, genç koloniler o kadar çok tepki gösterdi.

    Karıncalar, ne yapacaklarına karar vermek için diğer karıncalarla karşılaşıp kokularını alma oranlarını veya diğer karıncaların biriktirdiği kimyasalları kullanırlar. Bir nöron, ateşlenip ateşlenmeyeceğine karar vermek için diğer nöronlar tarafında uyarılma sıklığını kullanır. Her iki durumda da bellek, karıncaların veya nöronların iletişim kurup birbirini uyarma şeklindeki değişikliklerden kaynaklanır. Koloni davranışı olgunlaşır, çünkü koloni boyutu karıncalar arasındaki etkileşimin oranını değiştirir. Daha büyük ve yaşlı bir kolonide her karınca küçük ve yaşlı bir kolonidekilere göre daha çok karıncayla karşılaşır ve sonuç daha kararlı bir dinamiktir. Muhtemelen koloniler geçmiş pertürbasyonları hatırlıyorlar çünkü bu karıncaların yerlerini değiştirerek yeni etkileşim paternlerine yol açmasına neden oluyor ve bu da koloninin aktif olmadığı bir gecede yeni bir davranışı geliştirebilir, tıpkı uyku anında kendi anılarımızın birleştiği gibi. Koloni davranışındaki geçmiş olaylar nedeniyle meydana gelen değişiklikler karınca hafızalarının toplamı değildir; tıpkı hatırladıklarımızdaki, söylediklerimizdeki ve yaptıklarımızdaki değişimlerin basit bir nöron dönüşüm kümesi olmaması gibi. Bunun yerine, hafızalarınız bir karınca kolonisine benziyor: Hiçbir bireysel nöron bir şeyi hatırlamaz, fakat beyniniz hatırlar.

     aeon.co ‘dan çeviren Berkay Güney

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Reality şovlarda cinayetleri aslında polisler çözüyor
    SONRAKİ HABER

    Çerkes Soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler anıldı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Erdoğan ve Yıldırım'ın en uzun 31 günü!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    O fotoğraf bu yırtığı kapatır mı?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    AKP’nin işi zor

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Şimdi TÜPRAŞ işçileriyle dayanışma zamanı

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    EYT'liler ve sosyal güvenliğe, muhalefetteyken başka, iktidarda başka bakan siyasiler

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Hayata dair
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Yenilenen İstanbul seçimine 32 gün kaldı | Dakika dakika gelişmeler
    Yenilenen İstanbul seçimine 32 gün kaldı | Dakika dakika gelişmeler

    YSK'nin İstanbul seçimlerine dair iptal kararının gerekçesini açıkladı. Seçime dair tüm gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

    GÜNCELLENDİ
    YSK'nin gerekçeli kararına tepkiler: Türkiye hukuk ayıbı yaşıyor
    YSK'nin gerekçeli kararına tepkiler: Türkiye hukuk ayıbı yaşıyor

    Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararının gerekçesine tepkiler geldi.

    GÜNCELLENDİ
    İmamoğlu'dan gerekçeli karar yorumu: Hani çalma nerde?
    İmamoğlu'dan gerekçeli karar yorumu: Hani çalma nerde?

    YSK’nin gerekçeli kararını değerlendiren Ekrem İmamoğlu, ‘Çaldılar’ diyen Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım’a yanıt verdi: Hani çalma nerde?

    GÜNCELLENDİ
    Binali Yıldırım: YSK'nin oylar çalındı yazacak hali yok
    Binali Yıldırım: YSK'nin oylar çalındı yazacak hali yok

    AKP’nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, YSK’nin seçim iptaline ilişkin gerekçeli kararını değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıkladı
    YSK, İstanbul seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıkladı

    YSK’nin 7 üyesi ‘Cetvellerdeki eksik, sonucu etkilemese de sandık kurulu başkanları kanuna aykırı’ dedi. 4 üye, ‘Bu durum iptal gerekçesi olmaz’ dedi.

    CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Karar demokrasinin yüz karasıdır
    CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Karar demokrasinin yüz karasıdır

    Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararını değerlendiren CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Sadi Güven'in açıklamasının son kısmını okumak yeterli" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    AKP Sözcüsü: CHP seçimle uğraşmak yerine hakemle kavga ediyor
    AKP Sözcüsü: CHP seçimle uğraşmak yerine hakemle kavga ediyor

    AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, 31 Mart’ın kesin sonuçlarını açıkladı
    YSK, 31 Mart’ın kesin sonuçlarını açıkladı

    YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimine ilişkin kesin sonuçları ilan etti.

    Usta Yönetmen Yavuz Özkan hayatını kaybetti
    Usta Yönetmen Yavuz Özkan hayatını kaybetti
    Gezi’nin yıl dönümü öncesi Taksim Dayanışmasından “Gezi konseri”
    Gezi’nin yıl dönümü öncesi Taksim Dayanışmasından “Gezi konseri”
    Süper Lig'in son yolcusunu belirleyecek Play-Off maçları başlıyor
    Süper Lig'in son yolcusunu belirleyecek Play-Off maçları başlıyor
    Süper Lig kulüpleriyle sözleşmesi biten oyuncular
    Süper Lig kulüpleriyle sözleşmesi biten oyuncular
    GÜNCELLENDİ
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    NBA Play-Off | Konferans finallerinde son durum
    Cemîl Qoçgîrî'nin tenbûrla başlayan ve devam eden müzik yolculuğu
    Cemîl Qoçgîrî'nin tenbûrla başlayan ve devam eden müzik yolculuğu
    GÜNCELLENDİ
    Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'dan döndü
    Abdullah Öcalan'ın avukatları İmralı'dan döndü

    PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatları Rezan Sarıca ve Newroz Uysal, İmralı'dan İstanbul'a doğru hareket etti.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul'da inşaat çukuruna düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
    İstanbul'da inşaat çukuruna düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde inşaat çukuruna düşen ve saatler sonra çıkarılan 8 yaşındaki Baran Geldi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Çerkes Soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler anıldı
    Çerkes Soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler anıldı

    1864 yılında Çarlık Rusya'nın gerçekleştirdiği Çerkes sürgünü ve soykırımının 155. yılında yaşamını yitirenler için anma etkinleri yapıldı.

    TTB yöneticilerine verilen hapis cezalarını kınama çağrısı
    TTB yöneticilerine verilen hapis cezalarını kınama çağrısı

    Uluslararası hekim örgütleri tüm hükümetlere TTB Merkez Konseyi üyelerine verilen hapis cezaları nedeniyle Türkiye’yi kınama çağrısı yaptı.

    BTP'nin adayı Selim Kotil, İstanbul seçiminden çekildiğini açıkladı
    BTP'nin adayı Selim Kotil, İstanbul seçiminden çekildiğini açıkladı

    BTP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Selim Kotil, 23 Haziran seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Tatvan'da HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı
    Tatvan'da HDP'li 9 belediye meclis üyesi görevden uzaklaştırıldı

    Tatvan Belediyesi'nde haklarında soruşturma olduğu gerekçesiyle 14 HDP’li belediye meclis üyesinden 9’u görevden uzaklaştırıldı.

    Emek Partisinden çocukları açlık grevinde olan annelere ziyaret
    Emek Partisinden çocukları açlık grevinde olan annelere ziyaret

    Emek Partisi, çocukları açlık grevinde olan anneleri ziyaret etti. Anneler ziyaretin kendilerine cesaret ve onur verdiğini dile getirdi.

    Ahmet Türk: MARSU’yu 600 milyon TL borç ile devraldık
    Ahmet Türk: MARSU’yu 600 milyon TL borç ile devraldık

    Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, kayyum döneminde 600 milyon lira borçlandırılan MARSU’ya ilişkin açıklama yaptı.

    SES: Usulsüzlük ve yolsuzlukların üstü örtülmesin
    SES: Usulsüzlük ve yolsuzlukların üstü örtülmesin

    SES, Diyarbakır Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki usulsüzlük iddialarının araştırılmasını istedi.

    GÜNCELLENDİ
    EYT’liler 26 Mayıs’ta Yenikapı’da buluşuyor
    EYT’liler 26 Mayıs’ta Yenikapı’da buluşuyor

    EYT’lilerin İstanbul mitingi için yaptığı başvuruya olumlu yanıt geldi. EYT’liler 26 Mayıs’ta Yenikapı’da buluşacak.

    Çukurova Üniversitesinde Evrensel gazetesine engel
    Çukurova Üniversitesinde Evrensel gazetesine engel

    Çukurova Üniversitesinde Özel Güvenlik Birimleri, bir üniversite öğrencisinin elindeki Evrensel gazetelerine yasak olduğu gerekçesiyle el koydu.

    Kadın katiline hakimden "Hoş geldiniz, geçmiş olsun" karşılaması
    Kadın katiline hakimden "Hoş geldiniz, geçmiş olsun" karşılaması

    Boşanma aşamasında olduğu Müzeyyen Boylu'yu öldüren katil Mesut Issı mahkemede "Hoş geldiniz Mesut Bey, geçmiş olsun” denilerek karşılandı.

    GÜNCELLENDİ
    ABD'nin Türkiye'ye S-400 için iki hafta süre tanıdığı iddia edildi
    ABD'nin Türkiye'ye S-400 için iki hafta süre tanıdığı iddia edildi

    ABD'nin Türkiye'ye Rusya ile S400 füze savunma sistemi anlaşmasından vazgeçmesi için süre verdiği aksi halde yaptırımlara maruz kalacağı iddia edildi.

    CHP’li Kaplan’dan Şahinbey Belediyesinin açıklamasına tepki
    CHP’li Kaplan’dan Şahinbey Belediyesinin açıklamasına tepki

    CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, Eyüp Dal’ın intiharına ilişkin belediye yönetiminden gelen açıklamaya tepki gösterdi.

    Koalisyonun dağıldığı Avusturya'da geçici hükümet kuruldu
    Koalisyonun dağıldığı Avusturya'da geçici hükümet kuruldu

    Avusturya’da erken seçim öncesi geçici hükümet belirlendi. Hükümete yönelik verilen güvensizlik önergesi ise pazartesi oylanacak.

    Fatih Yaşlı: S-400’ler konusunda son kozlar sahaya sürülüyor
    Fatih Yaşlı: S-400’ler konusunda son kozlar sahaya sürülüyor

    Akademisyen Fatih Yaşlı: İktidarın ABD ve Rusya’yı aynı anda idare etme siyasetinin sonlarına gelindi.