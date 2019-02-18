Reality şovlarda cinayetleri aslında polisler çözüyor

Reality şovlar son zamanlarda kolluk kuvvetlerinin stüdyoya giderek programa katılan failleri gözaltına almasıyla daha da ilgi çekici hale geldi. Peki, bu izlediklerimiz gerçek mi, yoksa bir kurgudan mı ibaret? Diken’den Minez Bayülgen, merak edilen sorunların yanıtlarını Star TV ve Fox gibi kanallarda yayınlanan reality şovların istihbarat bölümünde çalışmış, Eski Yargı Muhabiri Gazeteci Ayfer Çalıkıran’a ile konuştu.

Reality şovların kurgu mu yoksa gerçek mi olduğu sorusuna yanıt veren Çalıkıran, “Televizyonlarda işlenen tüm cinayet ve kayıp hikayeleri kurguya ihtiyaç olmayacak kadar gerçek. Bu programların mutfağında gazeteci ve televizyon muhabirleriyle birlikte deneyimli polisler var. Örneğin Star TV ve Fox’ta cinayet büroda 20 yıl görev yapmış bir emekli polis ile birlikte çalışıyorduk. Aralarında emekli polisler de dedektiflik büroları olanlar da var. Bu insanlara çok ciddi meblağlarda ödeme yapılıyor. Birlikte çalıştığım polis 'Cinayet konusunda ABD’deki kolluk kuvvetlerine biz eğitim veriyoruz, onlardan çok ilerideyiz' derdi” diye konuştu.

Müge Anlı toplumun bir kesimi tarafından cinayetleri çözen kişi olarak görülmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Çalıkıran, “Müge Anlı çözmüyor zaten. Arka tarafta polis ve savcıyla çalışılıyor. Eğer kişi canlı yayında suçunu itiraf etmediyse olay yine kolluk ve savcılık tarafından çözülüyor. Ancak hikayeler anbean televizyonda işlendiği için izleyenler bu cinayetlerin Anlı tarafından çözüldüğünü sanıyor yani kolluğun başarısı sunucununmuş gibi görünüyor” diye yanıt verdi. (MEDYA SERVİSİ)

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