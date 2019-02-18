İstanbul Havalimanı metro hatlarının imar planları kabul edildi

İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarının imar planları, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Meclisinin şubat ayı toplantılarında yeni havalimanına gidecek iki metro hattının planları ele alındı. Güzergahlarında bazı revizyonlar yapılarak Meclise gönderilen imar planlarına ilişkin raporda, İstanbul Havalimanı-Halkalı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatlarının hayata geçirilmesi halinde ulaşım sorununun çözümüne katkı sunacakları belirtildi.

Her iki metro hattının raporunda da “Bu çalışmalar tamamlandığında Gebze-Halkalı-Marmaray hattı ile entegre olarak İstanbul bütünündeki yerleşim birimlerini İstanbul Havalimanı ile bağlayacak ve geçtiği güzergahtaki yerleşim merkezlerine alternatif, hızlı ve konforlu toplu ulaşım sağlanacak. Bu projeler aynı zamanda bugün ve gelecekteki ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik olduğundan kamu yararı niteliği taşımaktadır” ifadeleri yer aldı. (İstanbul/AA)