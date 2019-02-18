Bağımsız Kayseri adayı Eylem Sarıoğlu: Şehrimizi birlikte yöneteceğiz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Av. Eylem Sarıoğlu Aslandoğan seçim çalışmaları kapsamında kurum ziyaretlerine başladı. Battalgazi Mahallesi’nde kadınlarla bir araya geldi. Hacı Bektaş-i Veli Derneği yöneticileri ve Eğitim Sen Kayseri Şubesi yöneticileriyle fikir alışverişinde bulunan Sarıoğlu, belediyecilik anlayışlarında kurum temsilcilerinin söz sahibi olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Hacı Bektaş-i Veli Derneği Başkanı ve yöneticileriyle görüşen Sarıoğlu, “Seçim çalışmalarımızda, yerel yönetimlere bakışımız gereği, elbette inanç özgürlüğü bakımından alevi kurumlarının meselelere dahil olması, taleplerini eşit bir şekilde söylemesi gerektiğini düşünüyoruz. Seçim platformumuzda her kesimin taleplerini dillendireceğiz, inanç kurumlarını yok saymadan birlik içinde bu şehri yöneteceğiz. Seçeneksiz değiliz” dedi.

Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan görüşmede ise Sarıoğlu “Elbette belediyecilik anlayışımızda sendika, meslek örgütleri, odaların içinde olduğu söz sahibi olduğu halk meclisleri ile hareket edeceğiz. Eğitim emekçileri de bu meclisin olmazsa olmazı olacaktır. Rant için, vergi kaçırmak için değil, öğrencilerimizin talepleri için okul alanları, sosyal ve kültürel alanlar açılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Evrensel

KADINLAR İLGİ GÖSTERDİ

Sarıoğlu seçim çalışmaları kapsamında Battalgazi Mahallesi’ne de gitti. Kahvehanelerde, sokakta ve evlerde emekçilerle buluşan Sarıoğlu, “Kayseri’de emekten yana olanların oy vereceği bir seçenek olduğumuz için adayız. Şimdiye kadar bütün partiler oy isteyip, proje anlattılar. Bizler ise hem oy istiyoruz, hem de birlikte mücadele etmek. Şehrimizi birlikte yönetmek istiyoruz” dedi.

Ziyaretleri sırasında kadınlardan büyük ilgi gören Sarıoğlu, uzun uzun kadınlarla sohbet etti. "Kadınlar birlik olduğunda önlerinde hiçbir kuvvet duramaz" diyen Sarıoğlu, “Sorunlarımız ortak, çözümlerini de ortak bulacağız” diye konuştu. (Kayseri/EVRENSEL)

Eylem Sarıoğlu: Kayseri’yi emekçilerle birlikte yöneteceğiz